VIDEO Ribari kamerom uhvatiili neobičnu pojavu: Pogledajte kako ih je nosilo

Posada 26-metarske koćarice Orka doživjela je u četvrtak na otvorenom moru južno od Mljeta neobičnu prirodnu pojavu.

Iako lokalni vremenski uvjeti nisu upućivali na uzburkano stanje, posada je tijekom plovidbe doživjela pojavu mrtvog mora, a kako ističu radi o dugim i snažnim valovima koji su ih nosili.

Riječ je o specifičnoj vrsti valova poznatih kao "mrtvi valovi" ili "swell", valovi koji nastaju izvan područja izravnog djelovanja vjetra, prenosi Morski.hr.

Valovi su nastali kao posljedica snažnog nevremena na jugu Italije, gdje su proteklih dana zabilježeni valovi i do devet metara, objavio je Crometeo.

Mrtvi valovi niski su i dugi, sa zaokruženim vrhovima i bez pjene, pa izgledaju mrtvo jer nedostaje energija iz vjetra, pojašnjava se. Prolaze velike udaljenosti, često iz Atlantskog oceana ili Sredozemlja u Jadran, ostavljajući mirnu površinu bez bijelih kapa.

Nastaju kada vjetar stvara valove na otvorenom moru daleko od obale, a zatim oni gube oblik i energiju tijekom putovanja. U Jadranu se javljaju nakon oluja izvan akvatorija, donoseći blagi zamah koji se osjeća satima ili danima kasnije.

Valovi mrtvog mora u Jadranu, mogu trajati od nekoliko sati do dan ili dva nakon prestanka vjetra, ovisno o udaljenosti odakle dolaze i njihovoj valnoj duljini.