Kakvo je to pismo Anušić potpisao u Kijevu?

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić sastao se u ponedjeljak u Kijevu s ministrom obrane Ukrajine Denisom Šmihalom.

"Hrvatska i Ukrajina potvrdile su izvrsne bilateralne odnose. Hrvatska, koja je i sama prošla Domovinski rat devedesetih godina, svjesna je važnosti ukrajinske obrane od ruske agresije kao i očuvanja teritorijalne cjelovitosti Ukrajine jer je ukrajinski otpor i borba u nametnutom ratu ujedno i obrana međunarodnog prava i mira u Europi", priopćilo je Ministarstvo.

Anušić i ukrajinski ministar Šmihal potpisali su Pismo namjere između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Ukrajine o zajedničkoj proizvodnji obrambenih materijalnih sredstava u Republici Hrvatskoj i Ukrajini. Riječ je o potpori zajedničkoj suradnji i zajedničkim projektima hrvatske i ukrajinske obrambene industrije. Slična pisma namjere u sklopu programa potpore ukrajinskoj obrambenoj industriji pod nazivom "Build with Ukraine" Ukrajina je već potpisala s određenim članicama Europske Unije.

Ivan Anušić u Ukrajini Foto: MORH

"Hrvatska od početka ruske agresije podržava ukrajinsku borbu za slobodu, neovisnost i demokraciju. Hrvatska je prošla ratnu kalvariju kao i Ukrajina, razumijemo kroz što prolazite. Svojom borbom i otporom držite rat dalje od granica Europske unije i iz tog razloga Europska unija kao i Hrvatska trebaju podržavati Ukrajinu jer ukrajinski narod praktički vodi borbu za cijelu Europu. Danas smo potpisali pismo namjere koje će podići na višu razinu našu suradnju, a riječ je o zajedničkoj suradnji hrvatske i ukrajinske obrambene industrije kao i o potpori ukrajinskoj obrambenoj industriji", rekao je Anušić.

Ministar je čestitao ukrajinskoj strani i na hrabrosti, posebno na hrabrosti ukrajinskih vojnika i vojske.

"Pokazali ste nevjerojatnu hrabrost, žilavost i otpor prema onima koji su mislili da će vas poraziti u roku od pet ili šest dana. Hrvatska će i dalje biti zajedno s vama i uz vaš narod", zaključio je Anušić.

Ivan Anušić u Ukrajini Foto: MORH

Pismo namjere dvojica ministara potpisala su slijedom Sporazuma o dugoročnoj suradnji i potpori između Republike Hrvatske i Ukrajine koji su predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisali u listopadu 2024. godine.

Pismo namjere ne predstavlja pravno obvezujući dokument između sudionika i bilo kakva financijska ili druga obveza podliježe uspostavi zasebnih sporazuma na temelju procedura odobravanja sudionika i njihovih vlada, dodalo je Ministarstvo u priopćenju.

Ukrajinski ministar obrane Šmihal zahvalio je Hrvatskoj na kontinuiranoj potpori Ukrajini od početka ruske agresije.