FOTO Anušić stigao u Ukrajinu

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić stigao je u nedjelju ujutro u dvodnevni službeni posjet Ukrajini gdje će se u Kijevu u ponedjeljak sastati s ukrajinskim ministrom obrane Denisom Šmihalom, objavio je MORH.

Ministar Anušić s ukrajinskim ministrom obrane razgovarat će o nastavku pomoći Hrvatske ukrajinskom narodu, ali i o potpori ukrajinskoj obrambenoj industriji kao i o projektima i suradnji hrvatskih i ukrajinskih obrambenih tvrtki.

Vlada Republike Hrvatske od početka ruske agresije podržava i pomaže Ukrajini, a dosad joj je donirala 14 paketa vojne pomoći vrijednih 214 milijuna eura, ističe se u priopćenju.

Ivan Anušić stigao u Ukrajinu - 2 Foto: MORH

"Osim u bilateralni posjet, u Kijev sam došao odati počast hrabrom ukrajinskom narodu, ukrajinskim ratnicima i svim žrtvama ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine. Gotovo četiri godine Ukrajina odolijeva ruskim napadima, a Hrvatska jako dobro razumije što je nametnuti rat. Hrvatska Vlada nastavit će pomagati Ukrajini kroz humanitarnu i vojnu pomoć, a tijekom mog posjeta Kijevu razgovarat ćemo i o potpori ukrajinskoj obrambenoj industriji kao i o suradnji hrvatske i ukrajinske vojne industrije“, poručio je ministar Anušić.

Ministar Anušić tijekom posjeta Kijevu obići će i Kijevsku oblast, odnosno gradove koji su pretrpjeli teška stradanja i velike ljudske žrtve tijekom ruske agresije, dodaje se u priopćenju.