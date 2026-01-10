Stručnjak za Bliski istok o eskalaciji u Iranu: "Ako se ovo dogodi, izbit će građanski rat"

Masovni prosvjedi u Iranu ušli su u drugi tjedan, a održavaju se diljem zemlje.

Prosvjednici traže odlazak vrhovnog vođe, ostarjelog ajatolaha Alija Hamneija, a on i njegovi pristaše odgovorili su čeličnom šakom. Svakoga tko sudjeluje u prosvjedima proglasili su božjim neprijateljem, zbog čega im prijeti smrtna kazna.

Mogu li ovi prosvjedi uistinu dovesti do promjene režima u Iranu, otkrio je za Dnevnik Nove TV politolog i stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina.

"Ovo je jedan u nizu prosvjeda koji se događaju već desetljećima i mislim da po ničemu oni nisu nešto veći ili manji nego prije. Po svim snimkama koje vidimo, a to je jako teško procijeniti, mislim da ovo nisu neki ogromni prosvjedi koji bi izveli velik broj ljudi na ulice, što je po meni izuzetno potrebno", rekao je Obućina.

Vedran Obućina Foto: Dnevnik Nove TV

Prije svega, trebako bi vojsku i policiju prenijeti na stranu naroda, a to se zasad nije dogodilo. Kako kaže Obućina, trebao bi cjelokupni spektar društva biti protiv vlasti kako bi se ta vlast osjećala nesigurno.

"Mi ne znamo je li zaista istina da je vrhovni vođa, predsjednik države, ili ne znam tko, zatražio garancije u nekim drugim državama. Te se države nisu oglasile o tome, niti su oni o tome nešto rekli", nadodao je.

Istaknuo je da je jedina stvar koja je različita, pa čak i zapanjujuća, to da su vladajući priznali da su nemoćni u promjeni gospodarske situacije. Ta činjenica, tvrdi, posebno iznenađuje obzirom da je Iran poznat po tome da ne može prihvatiti svoju slabost.

"Oni su naravno to rekli da bi osudili sankcije i zapadne sile koje te sankcije održavaju i koji ne dozvoljavaju Iranu da se razvija van svojih gospodarskih granica, ali je prešutio isto tako da je to posljedica ujedno i desetljeća vrlo loše uprave", rekao je Obućina.

Dio prosvjednika iskazivao je podršku Rezi Pahlaviju, prognanom sinu posljednjega iranskog šaha.

"On je sin jednog propalog diktatora koji je bio toliko uspješan i dobar za Iran da je uspio da iranska revolucija baš sve slojeve društva spoji protiv njega, u jedne masovne, milijunske prosvjede u cijeloj zemlji, koji su trajali nekoliko godina, i koje su ga na kraju prisilile da odu iz zemlje. Mislim da to nije razborito", ustvrdio je, nadodavši da smatra da bi u slučaju da on dođe na vlast izbio građanski rat.

Eskalaciju u Iranu komentirao je i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da Amerika pomno prati situaciju te da će se, ako "počnu ubijati ljude kao što su to činili u prošlosti" uključiti i udariti tamo gdje iranski režim najviše boli.

Na pitanje smatra li da će Trump ostvariti svoje prijetnje, Obućina je odgovorio da ukoliko će nešto napraviti, to će ići preko izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

"On je uvijek spreman pucati na Iran, to je njegova opsesija, njegov osobni politički cilj. Ali znate, Iran nije Venezuela, Grenland, ni Sirija niti Irak. Iran je ipak jedna ogromna zemlja, koju se može gađati, koju se može rušiti sa svih strana, međutim ulaskom u Iran, dobivate Afganistan puta 500. Ono što bi oni mogli napraviti jest ciljati na vrh i raditi atentate kao što su radili i prije", rekao je.

"On sam po sebi ne funkcionira u Iranu kao što funkcionira u drugim zemljama. Ako vi gađate generale ili političke vrhovnike, doći će novi. Jednostavno sustav tako funkcionira. Uvijek ima zamjena, uvijek postoji netko drugi. Sami napadi će na kraju dovesti samo do više jada, a neće imati rezultata", zaključio je Obućina.