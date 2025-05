U utorak navečer Indija je pokrenula vojne udare na devet lokacija u Pakistanu i pakistanskom dijelu Kašmira. Indija tvrdi da su raketni napadi odgovor na brutalni teroristički napad 22. travnja u Kašmiru kada su militanti otvorili vatru i ubili 26 ljudi, a deseci su ranjeni.

Napetosti između tih dvaju nuklearno naoružanih susjeda traje desetljećima. U središtu sukoba sporno je planinsko područje Kašmira, podijeljeno na indijski i pakistanski dio, dok obje strane vjeruju da regija treba u potpunosti biti njihova.

"Ovo nije njihov prvi oružani sukob, no spoznaja da obje strane posjeduju nuklearno oružje itekako je zabrinjavajuća", rekao je za DNEVNIK.hr politički analitičar Marinko Ogorec.

Pitanje je hoće li doći do eskalacije ovoga puta, kaže Ogorec te dodaje da prethodni sukobi nisu eskalirali. "Kašmir je oduvijek izvor problema, to je leglo terorizma, svojataju ga i jedna i druga strana te već desetljećima od samostalnosti 1947. godine oni idu iz rata u rat", dodaje.

Teroristički napad, poput onoga 22. travnja na turiste u indijskom Kašmiru, uvijek označava početak sukoba, tako je bilo i ovaj put, ističe analitičar.

Ono što će uslijediti novi je odgovor Pakistana, kaže nam Ogorec. "No nadam se da će sjesti za stol i dogovoriti uvjete primirja, kako je i do sada bilo. Uvijek je to bio vanjski arbitar. Svjetske supersile, bilo da je to SAD ili Kina, čija je uloga znatna, njima nije interes da se ovaj sukob proširi. Osim toga, zato i postoji Vijeće sigurnosti UN-a, tamo su prisutne mirovne snage i ja vjerujem da će uspjeti dogovoriti prekid sukoba", uvjeren je Ogorec.