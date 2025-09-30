Američki ministar obrane pred kompletnim vojnim vrhom: "Moramo se pripremiti za rat"

Misteriozni sastanak vrha američke vojske koji je organiziran u kratkom vremenu okupio je oko 800 američkih generala, admrirala i časnika iz cijelog svijeta. Svima njima obratio se prvo američki ministar obrane Pete Hegseth.

"Era Ministarstva obrane je završila. Dobrodošli u Ratno ministarstvo", zagrmio je Hegseth i nastavio: "Misija Pentagona je ratovanje, priprema za rat i priprema za pobjedu, bez oklijevanja i bez kompromisa."

Hegseth je naglasio da "nema vremena za igre" te poručio da je nužno odmah obnoviti američku vojnu industrijsku bazu, brodogradnju i domaću proizvodnju kritičnih komponenti.

"Ako želimo spriječiti i izbjeći rat, moramo se pripremiti sada. Vrijeme je sada, i razlog je hitan", rekao je, dodajući da će idući mjesec održati poseban govor o brzim reformama u nabavi i inovacijama u vojsci.

Stojeći pred prepunom dvoranom visokih časnika američke vojske, ministar obrane Pete Hegseth zavjetovao se da Ministarstvo obrane iliti Ministarstvo rata po novome, ne može "provesti ni dana bez izravnog rješavanja problema s brvnom u vlastitom oku", referirajući se na ono što je nazvao "socijalnom pravdom, političkom korektnošću i toksičnim ideološkim smećem".

"Ne možemo proći ni dana više bez da se izravno pozabavimo brvnom u vlastitom oku, bez da se pozabavimo problemima u vlastitim zapovjedništvima i u vlastitim formacijama", rekao je Hegseth.

"Ova je administracija od prvog dana učinila mnogo kako bi uklonila smeće socijalne pravde, političke korektnosti i otrovnog ideološkog otpada koje je zarazilo naš odjel, kako bi iskorijenila politiku, nema više 'mjeseca identiteta', ureda DEI-a (Diversity, equality inclusion - Raznolikost, jednakost i uključivost op.a), tipova u haljinama. Nema više štovanja klimatskih promjena, nema više podjela, ometanja ili rodnih zabluda. Nema više otpada."

"Kao što sam već rekao i reći ću opet, završili smo s tim sranjem", dodao je Hegseth.

Visoki muški standard

Američka vojska zahtijevat će da oni koji obavljaju borbene poslove ispunjavaju "samo ovaj najviši muški standard", rekao je Hegseth, dodavši da svaki pripadnik službe na borbenom poslu u vojsci mora postići rezultat iznad 70% na "muškom standardu" testa tjelesne spremnosti svoje službe.

"Ne želim da moj sin služi uz vojnike koji su u lošoj formi, ili u borbenoj jedinici sa ženama koje ne mogu zadovoljiti iste fizičke standarde kopnene vojske kao muškarci, ili vojnicima koji nisu u potpunosti vješti u dodijeljenom oružju, platformi ili zadatku, ili pod vođom koji je bio prvi, ali ne i najbolji. Standardi moraju biti ujednačeni, rodno neutralni i visoki", rekao je Hegseth.

Ministar obrane rekao je visokim vojnim časnicima da više ne želi vidjeti "debele generale i admirale" ili prekomjerno teške vojnike u borbenim formacijama, naglasivši potrebu pridržavanja strogih standarda tjelesne spremnosti za pripadnike američkih oružanih snaga diljem svijeta.

"Potpuno je neprihvatljivo vidjeti debele generale i admirale u hodnicima Pentagona kako vode zapovjedništva diljem zemlje, u svijetu, to je ružan izgled“, rekao je Hegseth tijekom neobičnog okupljanja časnika u vojnoj bazi u Quanticu u Virginiji. "To je loše i to nije ono što mi jesmo."

Reforma glavnog inspektora

Ministar je najavio da revidira program jednakih mogućnosti Pentagona i ured glavnog inspektora – potonji preispituje njegovo korištenje Signala za raspravu o osjetljivim vojnim operacijama.

"Revidiramo proces glavnog inspektora - generalnog inspektora koji je postao oružje, stavljajući pritužbe, ideologe i loše izvršitelje na vozačko mjesto“, rekao je Hegseth.

Također je rekao da Ministarstvo obrane čini isto s programom jednakih mogućnosti koji je uglavnom odgovoran za pritužbe na stvari poput seksualnog uznemiravanja i diskriminacije na temelju rase, vjere i spola.

"Nema više neozbiljnih pritužbi, nema više anonimnih pritužbi, nema više ponovljenih pritužbi, nema više blaćenja ugleda, nema više beskrajnog čekanja, nema više pravnog limba, nema više skretanja s puta u karijeri, nema više hodanja po jajima", rekao je Hegseth o reviziji programa jednakih mogućnosti.

"Naravno, biti rasist je ilegalno u našoj vojsci od 1948. Isto vrijedi i za seksualno uznemiravanje. Oboje je pogrešno i ilegalno", dodao je.

Ministarstvo obrane započinje "potpunu reviziju" načina na koji se riječi poput maltretiranja, uznemiravanja i toksičnog vodstva koriste kao dio napora za odgovornost, rekao je Pete Hegseth, dodajući da su ti izrazi "korišteni kao oružje" za potkopavanje učinkovitih vojnih zapovjednika.

"Definicija 'toksičnosti' je okrenuta naglavačke i to ispravljamo. Zato danas, na moju uputu, provodimo potpunu reviziju definicija takozvanog toksičnog vodstva, maltretiranja i uznemiravanja kako bismo osnažili vođe da provode standarde bez straha od odmazde ili preispitivanja", rekao je Hegseth.

"Naravno da ne možete raditi gadno maltretiranje i zlostavljanje – govorimo o riječima poput maltretiranja, zlostavljanja i toksičnosti, one su postale oružje i degradirane unutar naših formacija, potkopavajući zapovjednike i dočasnike. Nema više toga", rekao je. "Postavljanje i održavanje visokih standarda je ono što svi radite, i ako me to čini toksičnim, neka bude tako."

Hegseth je kasnije dodao da narednici mogu "zgrabiti regrute" i koristiti druge "provjerene metode" kako bi ih motivirali.