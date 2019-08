Američki lanac trgovina u Kini posluje od 2014., a u utorak su otvorili prvu fizičku trgovinu. Ljudi su satima čekali u redu.

Američki lanac trgovina Costco u utorak je otvorio svoju prvu trgovinu u Kini, ali zatvorili su je već nakon nekoliko sati.

Na to ih je primoralo "more" ljudi koji su pohrlili u trgovinu. Kupci su satima stajali u redovima u trgovini, na parkingu i gurali se da dođu do željenog proizvoda. Zbog toga je uprava dućana odlučila zatvoriti ranije i zamolila ljude da više ne dolaze taj dan, javlja BBC. Posebno velika gužva bila je na odjelu pečene piletine.

Costco prodaje od hrane do kućanskih aparata, a u Kini posluje od 2014. kao internetska trgovina.