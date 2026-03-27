Američke snage imaju novu taktiku za suzbijanje iranskih raketnih lansera - bacanje protutenkovskih mina iz zraka

Tvrdnje koje dolaze iz iranskih izvora upućuju na potencijalno značajnu promjenu taktike američkih snaga u operaciji Epski bijes, uz optužbe da su Sjedinjene Američke Države iz zraka rasporedile protutenkovske mine u blizini osjetljivog podzemnog raketnog kompleksa nedaleko od iranskog grada Širaza.

Iako se autentičnost snimki i izvješća o žrtvama ne može neovisno potvrditi, navodna uporaba takvog oružja uklapa se u strateški cilj ograničavanja iranskih kontinuiranih raketnih napada diljem regije, piše portal The War Zone (TWZ).

Što kažu izvori?

Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je o navedenom incidentu putem društvenih mreža. "Ovi eksplozivni paketi nalikuju gotovoj hrani u limenci, nešto su veći od limenki tune i sadrže eksploziv koji detonira nakon otvaranja, pri čemu dolazi do stradavanja ljudi. Ti paketi su izbačeni iznad južnih predgrađa Širaza, osobito u selu Kafari i nažalost su uzrokovali smrt nekoliko osoba na tim područjima", stoji u objavi agencije Tasnim na platformi X. Fotografije koje prate te tvrdnje navodno prikazuju protutenkovske mine BLU-91/B, ističe TWZ.

جنایت جدید آمریکایی ـ صهیونی در برخی مناطق کشور



رهاسازی بسته‌های انفجاری با جنگنده



این بسته‌های انفجاری شبیه کنسرو آماده بوده و حاوی مواد منفجره‌ای است که بعد از بازگشایی منفجر شده و باعث تلفات جانی می‌گردد

#انتقام_سخت pic.twitter.com/0mChpxVhLP — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) March 26, 2026

Istraživači otvorenih izvora iz neovisne organizacije Bellingcat naveli su da su geolocirali neke lokacije u selu Kafari u Iranu, pozivajući se na video snimljen u Širazu i koji je snimio kanadski odvjetnik i aktivist Dimitri Lascaris.

"Taj video prikazuje najmanje tri mine približno dva kilometra udaljene od ulaza u ono što se navodi kao južna raketna baza Širaz, iranski 'raketni grad'. SAD je jedini sudionik rata za kojeg je poznato da posjeduje te mine", ističu iz Bellingcata, uz napomenu da dostupni podaci o transferima naoružanja ne pokazuju dokaze da su takvi sustavi isporučeni i Izraelu.

Više o protutenkovskim minama BLU-91/B

Unatoč dugotrajnim zračnim napadima usmjerenima na raketnu infrastrukturu i lansirne sustave, Iran nastavlja s lansiranjem projektila, što upućuje na očuvane mobilne sposobnosti i pristup utvrđenim podzemnim objektima. Postavljanje mina na pristupnim pravcima i ulazima moglo bi otežati kretanje iranskih lansera projektila, onemogućiti uporabu teške opreme potrebne za ponovno otvaranje oštećenih lokacija te generalno ograničiti iransku operativnu fleksibilnost. Takve mjere također mogu prisiliti lansere na predvidljivije položaje, čime oni postaju ranjiviji.

Protutenkovske mine BLU-91/B dio su obitelji Gator, i obično se raspršuju iz zraka pomoću kazetnog streljiva, ističe TWZ. Te mine namijenjene su onesposobljavanju vozila, uključujući raketne lansere, te mogu učiniti teren na koji su bačene neprohodnim. Iako sustavi Gator često uključuju i protupješačke varijante, dostupne snimke zasad upućuju na uporabu isključivo protutenkovskih mina.

Promišljena eskalacija i potencijalni rizici po civile

Rizik za civile i dalje izaziva zabrinutost, osobito ako pojedinci nesvjesno rukuju neeksplodiranim sredstvima. Iako su te mine podešene da se samounište nakon određenog vremena, kvarovi na njima su mogući. Međutim, navedena područja raspoređivanja opisana su kao kontrolirana vojna područja, što može smanjiti mogućnost nenamjerne štete. Važno je istaknuti da su protupješačke mine ograničene međunarodnim sporazumima, dok protutenkovske mine ne podliježu istim zabranama, ističe TWZ.

Ostaje nejasno predstavlja li navedeni događaj izolirani incident ili dio šire kampanje američkih snaga. Ako se potvrdi, takvo raspoređivanje ukazivalo bi na promišljenu eskalaciju, usmjerenu na suzbijanje iranskih raketnih operacija putem trajne kontrole prostora na kojem djeluju.