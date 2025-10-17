VIDEO Brutalna akcija SAD-a: Novi zračni napad, prvi put je netko preživio, ova država je u pripravnosti

Američka vojska izvela je u četvrtak novi napad u Karibima na brod za, kako se sumnja, prijevoz droge, a među posadom je bilo preživjelih što se smatra prvim takvim slučajem, rekao je američki dužnosnik za Reuters.

Dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, nije ponudio dodatne detalje o incidentu koji prethodno nije objelodanjen, osim što je rekao da nije jasno je li napad bio osmišljen da bude preživjelih.

Ovaj razvoj događaja postavlja nova pitanja, uključujući je li američka vojska pružila pomoć preživjelima i jesu li oni sada u američkom vojnom pritvoru, moguće kao ratni zarobljenici.

Pentagon, koji je one koje je ciljao u napadima označio kao narkoteroriste, nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Prije operacije u četvrtak, u američkim vojnim napadima na brodove za koje se sumnjalo da prevoze drogu je kod Venezuele ubijeno najmanje 27 ljudi, što je izazvalo uzbunu među nekim pravnim stručnjacima i demokratskim zastupnicima, koji dovode u pitanje da li su napadi u skladu s ratnim zakonima.

Trumpova administracija opravdava napade tvrdnjom da su Sjedinjene Države već u ratu s narkoterorističkim skupinama iz Venezuele. Smatraju ih nužnima jer tradicionalne metode, poput uhićenja posade i zapljene tereta, nisu uspjele zaustaviti krijumčarenje droge u SAD.

Ovi se incidenti odvijaju u kontekstu jačanja američke vojne prisutnosti na Karibima, koja uključuje razarače, borbene zrakoplove F-35, nuklearnu podmornicu i oko 6500 vojnika, dok predsjednik Donald Trump pojačava pritisak na vladu Venezuele.

U srijedu je Donald Trump otkrio da je odobrio Središnjoj obavještajnoj agenciji (CIA) provođenje tajnih operacija unutar Venezuele, što je dodatno pojačalo nagađanja u Caracasu da Sjedinjene Države pokušavaju svrgnuti venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.

U pismu Vijeću sigurnosti UN-a, koje broji 15 članova, veleposlanik Venezele pri UN-u Samuel Moncada zatražio je od UN-a da američke napade proglasi nezakonitim te da izda priopćenje kojim podržava suverenitet Venezuele.

Pentagon je prije manje od tjedan dana objavio da protunarkotičke operacije u regiji više neće voditi Južno zapovjedništvo, koje nadgleda američke vojne operacije u Latinskoj Americi, već novoosnovana radna skupina pod vodstvom ekspedicijskih snaga marinaca. Radi se o jedinici sposobnoj za brze operacije u inozemstvu sa sjedištem u Camp Lejeuneu u Sjevernoj Karolini.

U četvrtak je ministar obrane Pete Hegseth potvrdio da admiral Alvin Holsey, čelnik Južnog zapovjedništva, odstupa s dužnosti dvije godine prije isteka mandata. Vodeći demokrat u Odboru Senata za oružane snage, senator Jack Reed, nazvao je neočekivanu ostavku zabrinjavajućom.

"Ostavka admirala Holseyja samo produbljuje moju zabrinutost da ova administracija ignorira teško stečene lekcije iz prethodnih američkih vojnih kampanja i savjete naših najiskusnijih časnika", rekao je Reed u izjavi.