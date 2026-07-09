Mladi Irac uhićen u Hrvatskoj, obitelj očajna: "Ne daju mu inzulin, skrivaju da je ozlijeđen u pritvoru"

Obitelj 22-godišnjeg Irca Roryja Byrnea, koji boluje od dijabetesa tipa 1, apelira na hitno prebacivanje mladića iz hrvatskog pritvora u bolnicu. Naime, mladić iz Waterforda završio je u pritvoru nakon što se s prijateljima sukobio s drugom skupinom za vrijeme njihova ljetovanja u Hrvatskoj. Obitelj upozorava da mu je zdravlje ozbiljno ugroženo jer nema odgovarajuću medicinsku skrb.

Nakon intervencije policajaca u civilu Rory je uhićen, dok je njegov prijatelj pušten na slobodu. Mladićeva majka navodi kako su se mladići našli na krivom mjestu u krivo vrijeme te da su nevini.

"Svi njegovi prijatelji vratili su se jučer kući bez njega", rekla je njegova majka Niamh.

Majka navodi kako je mladiću uskraćen pristup inzulinu od trenutka kada je pritvoren, bez obzira na to što su mu prijatelji danima nosili inzulin u postaju. Byrne je navodno u međuvremenu primio određenu dozu inzulina, ali briga njegove majke i dalje ne jenjava, piše The Journal.

Obitelj ističe da ne može utvrditi ima li Rory uopće pristup aparatima i opremi koja mu je nužna za svakodnevno praćenje razine šećera u krvi. Mladićev otac u međuvremenu je otputovao u Hrvatsku te je uspio nakratko vidjeti sina.

"Dopušten mu je desetominutni posjet zatvoru, pod stražom i kroz pleksiglas", navela je mladićeva majka.

"Samo su ispunjavali formu"

Obitelj je zatražila hitno premještanje u bolnicu nakon što im je mladić rekao da ne dobiva odgovarajuću medicinsku skrb u zatvoru. Mladić je odveden u bolnicu, ali vrlo je brzo vraćen u zatvor.

"Mislim da su samo ispunjavali formu, tako mi se čini", istaknula je.

Rekla je da je zatvorska služba prvotno navela kako je Rory odbio konzularnu pomoć, ali da to nije istina. Obitelj oštro odbacuje te tvrdnje i strahuje da hrvatske vlasti namjerno sprječavaju njegov razgovor s irskim dužnosnicima kako bi sakrile ozljede koje je, kako vjeruju, zadobio dok je bio u pritvoru.

Sa slučajem je upoznato i Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine te radi na njemu.

"Razni odjeli, uredi, državna tijela – svi ulažu golem trud, no nailazimo na nepremostivu prepreku kod hrvatske zatvorske službe", rekla je Niamh. Ističe kako je mladić prestravljen i da je do cijele situacije došlo zbog incidenta koji je trajao tek nekoliko minuta.

"Njegovo je liječenje ključno. Ono je složeno i ne znam shvaćaju li da nije riječ o dijabetesu tipa 2, već o tipu 1. Ako ga prime u bolnicu, svi će barem znati da dobiva potrebnu medicinsku skrb", istaknula je.

Lokalni zastupnik Conor McGuinness upozorio je u irskom parlamentu da je Byrne jako loše te je pozvao Ministarstvo vanjskih poslova na hitnu intervenciju kako bi se mladiću osigurala liječnička pomoć i zaštitila njegova prava. Naglasio je da Byrnea hitno treba prebaciti u bolnicu jer je već danima bez inzulina.

McGuinness je dodao kako je ključno da se mladiću pruži sva potrebna medicinska i konzularna pomoć te da irski dužnosnici moraju doći do njega bez odgađanja.

"S obzirom na ozbiljnost optužbi, moramo uložiti sve napore kako bi se neovisno utvrdilo njegovo stanje i osigurala potpuna zaštita njegovih prava", poručio je zastupnik. Potvrdio je da su konzularni dužnosnici stupili u kontakt s obitelji te da će nastaviti pratiti cijelu situaciju.

Upit o ovom slučaju poslali smo Upravi za zatvorski sustav i probaciju, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.