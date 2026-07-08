Jeste li znali? Svijet biježi novu eru požara - 2025. bila je najskuplja u povijesti

Nova analiza globalne aktivnosti šumskih požara u 2025. otkriva da je svijet doživio neke od najrazornijih i najsmrtonosnijih požara u novijoj povijesti, iako je globalno izgorjelo 16 % manje površine od prosjeka.

Niz ekstremnih požara u Kanadi, SAD-u, Europi i Južnoj Koreji doveo je do više od 300 tisuća evakuacija. Financijski, 2025. bila je najskuplja godina u povijesti osiguranih gubitaka od požara, s udjelom od 38 % svih šteta od prirodnih opasnosti.

Sezona 2025. potvrđuje globalnu promjenu: dok se požari u savanama smanjuju, sve razorniji požari javljaju se u umjerenim i visokim širinama, gdje šume bogate gorivom gore neviđenim intenzitetom.

Krajnje je vrijeme da se zaustavi zagrijavanje planeta i prekine ovaj razorni ciklus.