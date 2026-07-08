Jeste li znali? Svijet biježi novu eru požara - 2025. bila je najskuplja u povijesti

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PišeDNEVNIK.hr, 08. srpnja 2026. @ 20:44 komentari
Jeste li znali - Ivan Čačić
Jeste li znali - Ivan Čačić Foto: Dnevnik Nove TV
Prošla godina bila je najskuplja godina u povijesti osiguranih gubitaka od požara.
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