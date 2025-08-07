Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Oglas

Svi žele investirati u zlato: Auro Domus otvorio čak pet novih poslovnica u Hrvatskoj

Piše OGLAS, 07. kolovoza 2025. @ 15:39 komentari
Pr
Pr Foto: PR
Auro Domus, vodeća hrvatska tvrtka specijalizirana za trgovinu plemenitim metalima, ostvarila je važan iskorak u poslovanju otvaranjem Bank of Gold poslovnica na pet novih lokacija u Hrvatskoj. Uz to, Auro Domus grupa se može pohvaliti širenjem poslovanja na bugarsko tržište i otvaranjem prvog Gold Point centra investicijskog zlata u Plovdivu, čime su bugarskim građanima po prvi put dostupne profesionalne i sigurne usluge koje Auro Domus već godinama uspješno nudi na tržištima Hrvatske i Slovenije.
Najčitanije
  1. Euri, ilustracija
    milijuni čekaju

    Vrijeme curi: Traži se misteriozni dobitnik koji je osvojio 37 milijuna eura na Eurojackpotu
  2. Ljekarna, ilustracija
    OPASNE KOMPLIKACIJE

    U Hrvatskoj došlo do nestašice važnog lijeka, liječnik poslao apel: "Nemojte ovo činiti"
  3. Brun Mendes de Jesus i Suzy Alencar
    REKORDNA ZAPLJENA U BRAZILU

    Influencericu zaustavila policija, nisu mogli vjerovati što je bilo skriveno u automobilu: "Primijetili smo znakove..."

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Šibenska hitna demantirala napad: "Nismo imali nikakvu informaciju o događaju"
Muškarac je uhićen
Šibenska hitna demantirala napad na djelatnike i krađu vozila: Evo što se stvarno dogodilo
Volodimir Zelenski se oglasio o dubinskim napadima na Rusiju
Dubinska ofenziva
Zelenski najavio nove dubinske napade na Rusiju: "To su naši opravdani odgovori"
Američkog lovca na safariju ubio bivol: Crna smrt najopasnija je životinja za lov u Africi
Strašna nesreća
Milijunaš otišao u lov u Afriku: Ono što se dogodilo ledi krv u žilama
Svi žele investirati u zlato: Auro Domus otvorio čak pet novih poslovnica u Hrvatskoj
Oglas
Svi žele investirati u zlato: Auro Domus otvorio čak pet novih poslovnica u Hrvatskoj
Vladimir Putin se oglasio o sastanku s Donaldom Trumpom
Razgovor koji mnogi čekaju
Putin se oglasio o sastanku s Trumpom, a na jednu stvar neće pristati: "Nemam ništa protiv, ali..."
Stiže nam novi toplinski val idući tjedan, temperature iznad 40 stupnjeva
pripremite se
Stiže nam novi toplinski val, temperature idu iznad 40 stupnjeva! Evo kada počinje
Sretni dobitnik iz Slovenije ima još dva tjedna da podigne dobitak veći od 37 milijuna eura
milijuni čekaju
Vrijeme curi: Traži se misteriozni dobitnik koji je osvojio 37 milijuna eura na Eurojackpotu
Došlo do nestašice inzulina u hrvatskim ljekarnama
OPASNE KOMPLIKACIJE
U Hrvatskoj došlo do nestašice važnog lijeka, liječnik poslao apel: "Nemojte ovo činiti"
Poznatoj brazilskoj influencerici policija u automobilu pronašla više od 100 zlatnih poluga
REKORDNA ZAPLJENA U BRAZILU
Influencericu zaustavila policija, nisu mogli vjerovati što je bilo skriveno u automobilu: "Primijetili smo znakove..."
Opasna infekcija širi se Hamburgom: Tri osobe umrle
deseci zaraženih
Opasna infekcija širi se njemačkim gradom, tri osobe umrle: Organiziraju se hitna cijepljenja
Severe Weather objavio prognozu za zimu
SEVERE WEATHER
Objavljena prognoza za zimu: Na vrijeme će utjecati polarni vrtlog, a evo što to znači
Novi detalji slučaja ubojstva Ane Walsh, tužitelji tvrde da je motiv bila sloboda
nestala 2023. godine
Tužitelji otkrili motiv ubojstva koji ledi krv u žilama: "Odluka o ubojstvu može se donijeti u nekoliko sekundi"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Sretni dobitnik iz Slovenije ima još dva tjedna da podigne dobitak veći od 37 milijuna eura
milijuni čekaju
Vrijeme curi: Traži se misteriozni dobitnik koji je osvojio 37 milijuna eura na Eurojackpotu
Užas na istoku Hrvatske: U požaru izgorjela žena
JAVLJA POLICIJA
Užas na istoku Hrvatske: U požaru poginula žena
Poznatoj brazilskoj influencerici policija u automobilu pronašla više od 100 zlatnih poluga
REKORDNA ZAPLJENA U BRAZILU
Influencericu zaustavila policija, nisu mogli vjerovati što je bilo skriveno u automobilu: "Primijetili smo znakove..."
show
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina
"Je li ovo...?"
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina, objasnio je što se dogodilo
Udala se komičarka Marina Orsag
''zaljubljenost do ušiju!''
Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
zdravlje
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Znanstveno potkrijepljeno!
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Ashwagandha (ašvaganda): Kako djeluje na zdravlje i gdje je možete kupiti?
Jedna od najmoćnijih biljaka
Ashwagandha (ašvaganda): Kako djeluje na zdravlje i gdje je možete kupiti?
zabava
Kviz koji otkriva širinu vašeg znanja – mnogi se neugodno iznenade
Pokažite što znate!
Kviz koji otkriva širinu vašeg znanja – mnogi se neugodno iznenade
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
Kolika je vjerojatnost?
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
Prizor muškarca na plaži nasmijao gledatelje: "Ja gledam tetovaže i ne kužim"
Što kažete?
Prizor muškarca na plaži nasmijao gledatelje: "Ja gledam tetovaže i ne kužim"
tech
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Bivši Googleovac upozorio: Pred čovječanstvom je 15 godina pakla
Počinje već 2027.?
Bivši Googleovac upozorio: Pred čovječanstvom je 15 godina pakla
Google ismijao Apple i poručio korisnicima iPhonea da je vrijeme da promijene svoj telefon
Stiže novi Pixel
Google ismijao Apple i poručio korisnicima iPhonea da je vrijeme da promijene svoj telefon
sport
HRGOVIĆ - ADELEYE Novi veliki ispit El Animala s prijenosom u udarnom terminu!
NAPRIJED, FILIPE
HRGOVIĆ - ADELEYE Novi veliki ispit El Animala s prijenosom u udarnom terminu!
Portugalci u euforiji zbog Ivanovićeva gola: Trener otkrio kakav je ludi zahtjev tražio od Hrvata
OVO JOŠ NISMO ČULI
Portugalci u euforiji zbog Ivanovićeva gola: Trener otkrio kakav je ludi zahtjev tražio od Hrvata
Jozo Stanić briljira u St. Gallenu i čudi se što su radili Ivanoviću
Curu traži na misi
Veliki uzlet hrvatskog Hulka: Briljira u hit-momčadi i čudi se što su radili Ivanoviću
tv
Daleki grad: Nije ih očekivao ispred - odmah se bacio u bijeg
DALEKI GRAD
Nije ih očekivao ispred - odmah se bacio u bijeg
Daleki grad: Zabranio joj je da se petlja - to je između njih dvojice
DALEKI GRAD
Daleki grad: Zabranio joj je da se petlja - to je između njih dvojice
Leyla: Ako on ne učini ništa, ona će smisliti nešto
LEYLA
Leyla: Ako on ne učini ništa, ona će smisliti nešto
putovanja
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
U raljama birokracije
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
Oženi me fritata recept
Viralni recept
Pečena jaja toliko fina da ćete se htjeti oženiti za osobu koja ih je spremila
Kakav bezobrazluk! Zemlja u kojoj je ostavljanje napojnice konobarima u kafićima i restoranima - uvreda
"Hvala" je njihova valuta
Kakav bezobrazluk! Zemlja u kojoj je ostavljanje napojnice konobarima u kafićima i restoranima - uvreda
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Talijanska vlada odobrila gradnju kontroverznog mosta koji će biti 30 puta skuplji od Pelješkog, kažu da je ključan za NATO obranu
Megaprojekt Meloni
Talijanska vlada odobrila gradnju kontroverznog mosta koji će biti 30 puta skuplji od Pelješkog, kažu da je ključan za NATO obranu
Cijene goriva u Hrvatskoj i inozemstvu: Gdje točiti kako bi se uštedjelo?
gdje na benzinsku?
Cijene goriva u Hrvatskoj i inozemstvu: Gdje točiti kako bi se uštedjelo?
lifestyle
Ulična moda Zagreb u crop-topu golih leđa i širokim trapericama
SMIONA KOMBINACIJA
Opa! Šetnja centrom Zagreba u odvažnom crop-topu i trapericama koje otkrivaju gola bedra
Zanimljivosti i savjeti za uzgoj hortenzije Annabelle
Veličanstvena je
Baš joj lijepo stoji bijela boja! Posadite posebnu vrstu hortenzije već ove jeseni
Street style kombinacije s Tjedna mode u Kopenhagenu
Svježe i autentično
Dankinje modu imaju u malom prstu, donosimo 10 najboljih izdanja čije ideje možete posuditi
sve
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina
"Je li ovo...?"
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina, objasnio je što se dogodilo
Udala se komičarka Marina Orsag
''zaljubljenost do ušiju!''
Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
HRGOVIĆ - ADELEYE Novi veliki ispit El Animala s prijenosom u udarnom terminu!
NAPRIJED, FILIPE
HRGOVIĆ - ADELEYE Novi veliki ispit El Animala s prijenosom u udarnom terminu!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene