Spavamo još 10 puta! HeadOnEast 2025. donosi nove doživljaje uz provjerenu formulu za dobar provod

Ovogodišnji HeadOnEast održat će se od 2. do 5. listopada te nudi rekordnih 20 programa: Vinalia, Beercuz, Kuće svjetla (svjetlosne projekcije), In da Sofa, Art livada, Dječje stvaraonice, Street food, HeadOnKviz, Zonu vinila, Šor of Art, Graffiti Džem, Bazaar, GeekOnEast, i druge brojne radionice, izložbe, vođenja. Beercuz i Vinalia predstavit će i bogat glazbeni program na kojem će nas zabavljati Prljavo kazalište, TBF, Miach, Edo Maajka, Soul fingers, Kojoti, Electric Corn, Neki to vole vruće, Morenos, Kandžija i brojni drugi domaći umjetnici i DJ-evi. Dio ponude odnosi se na enogastronomiju, degustacije, turistička vođenja, animacijske programe za djecu, ali i kreativne radionice za sve dobne skupine realizirane u suradnji s lokalnim udrugama i umjetnicima.

Novost ovogodišnjeg festivala je nulti dan, tzv. warm up gdje će se na Trgu Vatroslava Lisinskog održati program Beercuza i Street fooda, dok će Tvrđa u punom sjaju zasjati u petak i subotu. Od novih sadržaja izdvajamo prelazak HeadOnEasta preko Drave u dnevni program Kopika zove, dok će ulice Tvrđe dodatno obogatiti umjetnički nadareni Šor of Art, Čarda Baranja s jelima na žlicu i tamburašima, a ove godine ljubitelji langošica dobit će novu ulicu, takozvanu Langoš Strasse. Zadnji dan festivala, 5.10., rezerviran je za Febire – festival biciklističke rekreacije Hrvatske. Specifičnost HeadOnEast-a je što je svojevrsni „showroom manifestacija“ koje se organiziraju u destinaciji tijekom cijele godine.

Događaj organiziraju Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjska županija uz brojne partnere kao što su Grad Osijek, Turistička zajednica grada Osijeka, Kreativna agencija Adverta, Glazbena škola Franje Kuhača, Arheološki muzej Osijek, Turistička zajednica Baranje, Dom tehničke kulture, KIFOS, Športska zajednica Osječko-baranjske županije te udruge Breza, The Geek Gathering, Svjetlost fenjera, Slama, Osječka tvornica ideja, Volim gramofonske ploče, Likar, Plesni studio Feniks, Filmska runda, Na krajičku jezika te brojni drugi pojedinci.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici festivala HeadOnEast.

Organizatori festivala su Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjska županija uz partnere Grad Osijek i TZ Grada Osijeka. Sponzori i pokrovitelji festivala su #Romanswinedanube, HPB, Podravka grupa, Podravka Agri, Osječko pivo, Europa u mojoj regiji, KRAŠ, Coca Cola, Romerquelle, Zračna luka Osijek, 45 paralela, Consortium, Sugar factory.

Progam Vinalia sufinancira se kroz Interreg Danube Region Program, projekt #RomansWineDanube, dok program Graffiti džem podržava inicijativa Europe in My Region,

koja mladima nudi nezaboravna iskustva u regijama diljem Europe.

