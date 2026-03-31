"Ritam svježine": Lidl testira svježinu kroz kreativnu kampanju na društvenim mrežama

Pod motom "Ritam svježine", Lidl se udružuje sa „stručnjacima za svježinu“ kako bi pokazao što znači biti pionir u svježem voću i povrću. Glavni akteri ove kampanje su zečevi koji su veliki stručnjaci za svježinu među životinjama.

Hrskave jabuke, sočno grožđe i ukusne rajčice – sa svojim širokim asortimanom svježeg voća i povrća, Lidl osigurava da ljudi u preko 30 zemalja imaju svakodnevni pristup zdravoj hrani. Ali kako ova poruka može doći iz vrta na društvene mreže? Jedan odgovor stiže u tren oka u trenutnoj aktivaciji "Ritam svježine", koja stiže diljem Europe taman na vrijeme za Uskrs.

Kao dio kampanje, Lidl predstavlja posebnu vrstu testa svježine i suočava se s odlukama stručnjaka za svježinu među životinjama – a to su zečevi.

S više od 100 milijuna receptora mirisa, zečevi su sposobni identificirati različite mirise na velikim udaljenostima i pratiti izvore svježe hrane. Kako bi to učinili, zečevi brzo pomiču nos i do 120 puta u minuti kako bi upili i analizirali što više čestica mirisa.

U svojoj ulozi simpatičnih detektiva svježine, u kampanji na društvenim mrežama Lidla pokazat će: što je povrće svježije, to im se nos brže miče u ritmu. Ritmičko pomicanje nosa zečeva podešeno je na ritam kultnog klasika "Fresh" grupe Kool & the Gang što je ovu simpatičnu aktivaciju svježine u Lidlu učinilo dodatno uočljivom.

„S 'Ritmom svježine' komuniciramo naše obećanje kvalitete. Kroz ovaj simpatičan pristup pokazujemo što naš tim radi svaki dan – osigurava apsolutnu svježinu bez kompromisa.

Naši kupci mogu računati na najvišu kvalitetu voća i povrća po najboljoj cijeni tijekom kupovine svaki dan. A kada se čak i „priroda trzne u ritmu“, to je dodatna potvrda za Lidlovu kvalitetu kroz ovu zabavnu kampanju sa zečevima. Ponosan sam na zajednički rad Lidlovog tima koji je omogućio ovako odlične rezultate za naš ritam svježine“, objašnjava Marko Galić, direktor marketinga Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.

Za Lidl, svježina je ključno obećanje kvalitete, ono koje je kompanija dokazala i mimo ove aktivacije. Lidlovo svježe voće i povrće osvojilo je nagrade u mnogim zemljama. Prema YouGov istraživanju zadovoljstva kupaca Fresh Perception, Lidl zauzima prvo mjesto u nizu pokazatelja vezanih uz svježinu voća i povrća. Kako bi se to postiglo, Lidl se oslanja na bliska partnerstva s lokalnim dobavljačima, kao i na kratke rute dostave između voćnjaka i trgovina. Poseban sustav osiguranja kvalitete prati lanac opskrbe i jamči da se nude samo kvalitetni proizvodi. Lidlovi stručnjaci za svježinu pregledavaju robu u trgovinama nekoliko puta dnevno kako bi se svježina dodatno osigurala.

„Ritam svježine“ dostupan je na Lidlovom YouTube kanalu.

Napomena o dobrobiti životinja: Sve produkcije sa zečevima provedene su pod najstrožim zahtjevima za dobrobit životinja i certificirane su od strane No Cruel Breeding, On-Set Welfare i Veterinary Health.

O Lidlu

Trgovačko društvo Lidl, kao dio maloprodajne grupe Schwarz sa sjedištem u Neckarsulmu, jedno je od vodećih poduzeća u prehrambenoj i maloprodajnoj industriji u Njemačkoj i Europi. Društvo

Lidl trenutačno ima više od 12.600 trgovina i više od 230 logističko distributivnih centara u 31 zemlji diljem svijeta, zapošljavajući 382.400 ljudi. Kao diskontna maloprodaja, Lidl se vodi načelom optimalnog odnosa cijene i kvalitete za svoje kupce. Jednostavnost i usmjerenost na procese određuju svakodnevno poslovanje u trgovinama, lokalnim logističko distributivnim centrima i servisima.

Učinkovitost, poštovanje, povjerenje, utemeljenost i pripadnost su Lidlove korporativne vrijednosti koje su u srži korporativne kulture, oblikuju Lidlove svakodnevne aktivnosti i čine osnovu njegovog poduzetničkog uspjeha.

Lidl je u fiskalnoj godini 2024. ostvario prodaju u trgovinama od 132,1 milijardi eura. Schwarz grupa, koja diljem svijeta posluje kao maloprodajna grupacija, u fiskalnoj godini 2024. generirala je promet od 175.4 milijardi eura. Tvrtka Lidl u Hrvatskoj posluje od 2006. godine, otkad je svoju prodajnu mrežu proširila diljem Hrvatske otvorivši 115 trgovina i 3 logističko-distributivna centra te zaposlivši više od 3600 zaposlenika.