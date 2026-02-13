Real Grupa na sajmu ISE 2026 u Barceloni predstavila hrvatska ICT rješenja

Sajam Integrated Systems Europe održava se jednom godišnje te okuplja vodeće svjetske izlagače, proizvođače i stručnjake iz područja profesionalnih audiovizualnih rješenja, sistemske integracije i komunikacijskih tehnologija. Ovogodišnje izdanje sajma okupilo je 1.751 izlagača raspoređenih na ukupno 101.000 četvornih metara izložbenog prostora, a posjetilo ga je oko 100.000 posjetitelja, čime je ISE još jednom potvrdio status najvažnije globalne platforme za predstavljanje inovacija u području profesionalnih AV tehnologija i digitalne komunikacije.

Real Grupa, s više od 20 godina iskustva, na sajmu se predstavila pod okriljem novog brenda Real-Pixel, a njezin stručni tim prezentirao je poslovna softverska rješenja. Poseban interes posjetitelja izazvali su CMS Digital Signage sustav, Media Player software, interaktivne touch aplikacije i QMS — sustav za upravljanje redovima čekanja.

Pr (Foto: PR)

Uz razvoj vlastitog softvera, Real-Pixel korisnicima pruža cjelovitu uslugu koja uključuje isporuku hardverskih rješenja, projektiranje sustava te implementaciju po modelu „ključ u ruke“. Dugoročnu stabilnost i pouzdanost sustava osiguravaju usluge udaljenog održavanja te podrška na lokaciji s odzivom sljedeći radni dan.

„Posljednjih godina snažno smo ulagali u razvoj ICT poslovanja i modernizaciju Digital Signage platforme. Nastup na sajmu ISE važan je korak u našem izlasku na međunarodno tržište i potvrda da hrvatski proizvod može konkurirati globalnim rješenjima“, izjavio je Krešimir-Renzo Prosoli, vlasnik Real Grupe.

Pr (Foto: PR)

ICT direktor, Derviš Vojić, istaknuo je kako najveća vrijednost Real Pixela leži u novoj, suvremeno dizajniranoj arhitekturi sustava, razvijenoj na temelju više od 20 godina iskustva u radu s različitim proizvođačima i vlastitim rješenjima. Kroz kontinuirano osluškivanje potreba korisnika unaprijeđene su funkcionalnosti, pojednostavljeno upravljanje CMS-om te dodatno ojačana sigurnost i stabilnost sustava.

‘’Naša agilnost, individualni pristup i otvorenost prema integracijama, uz snažnu lokalnu podršku, čine Real Pixel konkurentnim – i često boljim izborom – u odnosu na velike globalne igrače. Dodatnu prednost donosi činjenica da je Real Pixel dio najveće medijske agencije u regiji, što osigurava dubinsko razumijevanje marketinga i oglašavanja. Uz vlastiti kreativni tim i softversko rješenje Media Maker, korisnicima omogućujemo brzu i jednostavnu izradu multimedijalnih sadržaja optimiziranih za prikaz na ekranima.’’

Pr (Foto: PR)

Kompanija već niz godina ima vodeću regionalnu ulogu u području Digital Signage sustava te svojim rješenjima podržava poslovanje velikih kompanija s razgranatom mrežom poslovnica. Među njezinim najznačajnijim klijentima ističu se Zagrebačka banka, A1 i CineStar, što dodatno potvrđuje povjerenje tržišta i stručnost u realizaciji složenih i skalabilnih projekata.

Potaknuta izuzetno pozitivnim reakcijama s međunarodnog tržišta, Real-Pixel planira nastavak širenja svoje prisutnosti izvan granica Hrvatske te daljnji razvoj inovativnih Digital Signage rješenja. Nastup na sajmu ISE potvrđuje kako hrvatska tehnološka stručnost može ravnopravno konkurirati globalnim standardima, uz trajnu posvećenost kompanije pružanju cjelovitih i pouzdanih rješenja svojim korisnicima.