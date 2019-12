Nakon prvog kruga izbora sastalo se predsjedništvo SDP-a kako bi analiziralo rezultate izborne noći.

"Predsjedništvo SDP-a izrazilo je zadovoljstvo rezultatom prvoga kruga predsjedničkih izbora i činjenicom da je naš kandidat osvojio najveći broj glasova i da ima realne šanse pobijediti u drugom krugu“, izjavio je član Predsjedništva SDP-a Arsen Bauk nakon sjednice.

Zahvalio je svim članovima i simpatizerima, te strankama koje su podržale Zorana Milanovića. Odgovorio je i na pitanje kako prikupiti dovoljan broj glasova za pobjedu u drugom krugu.

"Činjenica je da je 5.01. nova runda. Krećemo s 0:0. Imamo bolju startnu poziciju, ali ona ne garantira pobjedu. Smatramo da je naš kandidat bolji kandidat, vjerujem da su to građani vidjeli i pokazalo se to u kampanji. 75 posto građana je reklo da nije zadovoljno time kako je Kolinda Grabar-Kitarović obnašala dužnost u svojem mandatu.

75 posto građana je sigurno da se niti Orban ne bi prošetavao po Hrvatskoj, a da predsjednik šuti kao što je to naša predsjednica radila. Da Tajani ne bi govorio o talijanskoj Istri i Dalmaciji a da predsjednica šuti, kao što je to ova predsjednica radila, a Milanović to neće raditi", siguran je.

Osvrnuo se i na glasove Miroslava Škore. "Neka istraživanja pokazuju da bi jedan dio glasača, pa i Škorinih, glasao i za našeg kandidata. Očekujemo i jedan dio glasača Miroslava Škore".

Napominje da 05.01. nije najbolje odabran dan za veliku izlaznost, ali da će građani u velikoj većini glasati za Zorana Milanovića.

"Jučerašnji govor dao je naslutiti da su građani vidjeli predsjednika sa stavom, sa pozivom na okupljanje i s retorikom da u našem društvu trebaju svi biti jednaki".

Osvrnuo se i na debate kandidata. "Građani su zaslužili vidjeti debatu njih dvoje. Bilo bi dobro da ih bude više, ne samo jedna debata. Da novinari imaju priliku postavljati pitanja", smatra.