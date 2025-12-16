Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
ukidanje dvostruke konotacije

SDP predlaže izmjene zakona: "Dotičnom umjetniku bilo bi teško dokazati da ne veliča ustaški režim"

Piše Hina, 16. prosinca 2025. @ 14:07 komentari
Arsen Bauk
Arsen Bauk Foto: Darko Tomas/Cropix
SDP predlaže izmjene zakona kojima bi se ukinule dvostruke konotacije o ZDS-u.
Najčitanije
  1. Škola u kojoj je tinejdžer ubio dječaka
    Panika u Rusiji

    VIDEO Tinejdžer krenuo u krvavi pohod po školi: Ubio dijete, drugo uzeo za taoca, a sve je snimao
  2. Željko Kerum
    Na splitskim Bilicama

    Željko Kerum završio u zatvoru, otkriveno zbog čega
  3. Jak vjetar srušio repliku Kipa slobode
    olujno nevrijeme

    VIDEO Dramatične scene: Vjetar srušio kip visok 35 metara
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Privođenje liječnika iz Osijeka
S MASKOM NA LICU
VIDEO Pogledajte snimku privođenja liječnika osumnjičenog za zlostavljanje maloljetnika
Teške optužbe iz Sabora: Zastupnici glasali “robotima”, zakon doveden u pitanje
Traže poništenje
Kako je izglasan Lex Bačić? Zastupnici zaglavili kartice u stroj i namjestili automatsko glasanje
Brigitte Macron se ispričala zbog uvreda feministkinjama
Izazvala skandal
Mlaka isprika Macron nakon što je aktivistice nazvala ku*kama: "Ljudi imaju pravo slobodno govoriti"
Bedekovčina proglasila dan žalosti zbog femicida
JOŠ JEDNA ŽENSKA ŽRTVA
Tragedija u Bedekovčini: Općina proglasila Dan žalosti zbog smrti mještanke
Ženska mreža: U Hrvatskoj ove godine ubijeno 19 žena, tražimo ostavke ministara
ubijeno 19 žena
Ženska mreža traži ostavke dvaju ministara: "Žene su upozoravale na opasnost, a institucije nisu reagirale"
Uhićen bivši ravnatelj doma za starije u kojem je izbio požar
ISTRAGA NAPREDUJE
U požaru doma za starije smrtno stradalo 17 korisnika: Uhićeni ravnatelj i njegova suradnica
Napad u školi u Rusiji: Jednog dječaka ubio, drugog držao kao taoca, snimao krvavi pir
Panika u Rusiji
VIDEO Tinejdžer krenuo u krvavi pohod po školi: Ubio dijete, drugo uzeo za taoca, a sve je snimao
VIDEO Dramatične snimke: Vjetar srušio kip visok 35 metara
olujno nevrijeme
VIDEO Dramatične scene: Vjetar srušio kip visok 35 metara
Željko Kerum završio u zatvoru
Na splitskim Bilicama
Željko Kerum završio u zatvoru, otkriveno zbog čega
Uhićen zbog krijumčarenja najmanje 55 kilograma kokaina
AKCIJA USKOKA
Pala kriminalna skupina: Prevozili kokain u nektarinama
Zdravstveni djelatnik iz Osijeka uhićen zbog zlostavljanja maloljetnika i zlouporabe droga
Policija mu upala u stan
Šokantan slučaj: Liječnik u Slavoniji zlostavljao maloljetne pacijente i davao im drogu
Turska tvrdi da je oborila nekontrolirani dron koji se približavao iz Crnog mora
DRAMA NA CRNOM MORU
Turska srušila dron: U stanju pripravnosti bili i NATO-ovi zrakoplovi
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Napad u školi u Rusiji: Jednog dječaka ubio, drugog držao kao taoca, snimao krvavi pir
Panika u Rusiji
VIDEO Tinejdžer krenuo u krvavi pohod po školi: Ubio dijete, drugo uzeo za taoca, a sve je snimao
Željko Kerum završio u zatvoru
Na splitskim Bilicama
Željko Kerum završio u zatvoru, otkriveno zbog čega
VIDEO Dramatične snimke: Vjetar srušio kip visok 35 metara
olujno nevrijeme
VIDEO Dramatične scene: Vjetar srušio kip visok 35 metara
show
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...''
Preminula Rachael Carpani
obitelj moli za privatnost
Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra
Demi Lovato u raskošnoj haljini pokazala svoju novu liniju
Nevjerojatna transformacija
Drastičan gubitak kilograma potpuno je promijenio ženu koju svi pamte po oblinama
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
Od hrane do ozbiljnih bolesti
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
Blagdanska jela koja vole vaš probavni sustav (da, postoje!)
Pokrovitelj Donat
Blagdanska jela koja vole vaš probavni sustav (da, postoje!)
zabava
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Zanimljivo
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
Zanimljivo rješenje
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
tech
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
AI će odlučivati o životima?
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
Bila je domina, no sad je velika tech poduzetnica: Ova žena odlučila je doista stati na kraj osvetničkoj pornografiji
Primoralo ju osobno iskustvo
Procurile eksplicitne fotografije bivše domine, njezin potez nakon toga danas pomaže mnogima
Kemikalija pronađena u jednoj vrsti čokolade povezana sa sporijim biološkim starenjem
Vrlo uzbudljivo otkriće
Kemikalija pronađena u jednoj vrsti čokolade povezana sa sporijim biološkim starenjem
sport
Susjedi otkrili: "Hrvatska želi prijateljsku utakmicu s nama prije Svjetskog prvenstva"
Bilo bi lijepo
Susjedi otkrili: "Hrvatska želi prijateljsku utakmicu s nama prije Svjetskog prvenstva"
Transferi: Šahtar želi Šimuna Hrgovića iz Hajduka!
Bit će to lijepa odšteta
Na pomolu milijunski transfer Hajduka: Cijeli posao dogovaraju Darijo Srna i Andy Bara!
Istra i Rijeka nastavit će utakmicu uz rijetko viđeno pravilo, moglo bi se dogoditi nešto nezamislivo
ZNA SE I KAD
Istra i Rijeka nastavit će utakmicu uz rijetko viđeno pravilo, moglo bi se dogoditi nešto nezamislivo
tv
U dobru i zlu: Stjerala ga je u kut – hoće li joj reći istinu?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Stjerala ga je u kut – hoće li joj reći istinu?
MasterChef: Sirova janjetina za TOP 7! Otto baš i nije dobro započeo novi tjedan
NEUGODNO
Sirova janjetina za TOP 7! Otto baš i nije dobro započeo novi tjedan
MasterChef: Je li palenta bila dobar odabir za desert? Izgleda da je odgovor potvrdan!
ZANIMLJIVA KOMBINACIJA!
Je li palenta bila dobar odabir za desert? Izgleda da je odgovor potvrdan!
putovanja
Bez "kemije", rafiniranog šećera i brašna: Zagrebačka adresa na koju se ide po zdrave kolače i grickalice za blagdane
Domaće i slasno
Bez "kemije", rafiniranog šećera i brašna: Zagrebačka adresa na koju se ide po zdrave kolače i grickalice za blagdane
Tjedni jelovnik brza jela od 15.12. do 21.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Fino, brzo i bez puno kompliciranja: 7 jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za zimu
Najjeftinija europska skijališta 2026.
Povoljnije od Bugarske
685 eura za sedam dana skijanja: Ovo je “najjeftinije” europsko skijalište za 2026. godinu
novac
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
šaroliki iznosi
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Rekordni pad investicija i maloprodaje — najveća ekonomija svijeta ulazi u opasnu zonu
znak za uzbunu
Rekordni pad investicija i maloprodaje — najveća ekonomija svijeta ulazi u opasnu zonu
lifestyle
Recept za limunčiće
Prefini
Ovog Božića svi rade limunčiće, evo provjereni recept
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Recept za lješnjak gnijezda
Lješnjak gnijezda
Baš ih volimo, a vi? Ovo je jedan od najjednostavnijih recepata za blagdanske kolačiće
sve
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...''
Recept za limunčiće
Prefini
Ovog Božića svi rade limunčiće, evo provjereni recept
Preminula Rachael Carpani
obitelj moli za privatnost
Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene