Iako na prvi pogled to ne izgleda tako, Zoran Milanović mogao bi pobijediti u drugom krugu predsjedničkih izbora Kolindu Grabar-Kitarović. No politički analitičari složni su da bi za tako nešto prvenstveno morao pobijediti samoga sebe.

Kada bi svi birači Miroslava Škore izašli na drugi krug predsjedničkih izbora i dali glas Kolindi Grabar-Kitarović, Zoran Milanović bio bi potučen do nogu. Jer ovo dvoje kandidata desnice prikupilo je gotovo milijun glasova (točnije 973.329), dok je Milanovića zaokružilo 562.779 birača.

Čak kada bi se svi ostali glasovi pribrojili Milanoviću, još uvijek mu ne bi bilo dovoljno za pobjedu. Nedostajalo bi mu čak 65 tisuća glasova.

No izbori nisu matematika i stvari nisu baš tako jednostavne. Osim što se glasovi ne mogu jednostavno pribrajati i pretakati, postoji respektabilna skupina ljudi, njih oko 1,9 milijuna, koji iz raznoraznih razloga nisu glasali u prvom krugu.

Milanovićeve šanse nisu baš male

Zbog svega toga šanse Zorana Milanovića da u drugom krugu postane predsjednik Republike uopće nisu zanemarive kako se to na prvu čini, složit će se većina političkih analitičara s kojima smo razgovarali.

Berto Šalaj, politolog s Fakulteta političkih znanosti, uvjeren je da Milanović ima dobre šanse u drugom krugu, no ono što će morati napraviti nije jednostavno. "Milanović mora uvjeriti građane da je riječ o važnijim izborima nego što oni zapravo jesu. Jer, realno, funkcija predsjednika Republike nema velike ovlasti. Ipak, on građanima mora reći da je ovo borba protiv HDZ-a i njihova načina vladanja, a ne samo protiv Kolinde Grabar-Kitarović", kaže Šalaj.

Ključ - veći odaziv

Da bi povećao šanse za pobjedu, Milanović mora podići odaziv birača u drugom krugu, što i ne bi trebao biti veliki problem jer je izlaznost u drugom krugu obično veća za oko 350 tisuća.

Šalaj smatra da će se Škorini birači razbiti u tri skupine. Najmanji dio njih mogao bi doista dati glas Milanoviću jer je riječ o onima koji žele srušiti Andreja Plenkovića s mjesta predsjednika HDZ-a. Druge dvije skupine su veće - jedna neće izaći na izbore, a druga će glas dati aktualnoj predsjednici.

"Rezultati drugog kruga bit će vrlo neizvjesni i Milanovića ne bih olako otpisivao. On ima solidne šanse unatoč samome sebi", kaže Šalaj. No značajna će biti i njegova kampanja, odnosno čije će birače pokušati mobilizirati. Šalaj je uvjeren da će za njega biti pogubno ako pokuša tražiti glasove desnice.

Sam sebi najveći protivnik

Slično rezonira i politolog Anđelko Milardović, koji također smatra da Milanović za pobjedu mora mobilizirati sve ljevije od centra i sve koji nisu izašli na prvi krug, a tek onda i dio onih na desnom centru koji nisu zadovoljni Plenkovićevom politikom. No i on upozorava da prvenstveno mora pobijediti - sebe.

"Milanović mora otkloniti sve zoranizme i držati se sinoćnjeg govora koji ima elemente državničkog govora. Kampanju bi trebao voditi s Ustavom, fokusirati se na pet ili šest tema, temeljito ih pripremiti i izaći na sučeljavanje s Kolindom Grabar-Kitarović. Po meni je on jači", kaže Milardović.

Posebno ističe Milanovićev govor nakon objave rezultata prvog kruga, za koji kaže da je bio mnogo bolji od govora aktualne predsjednice. "On je došao i u šubu rekao sve, bez ikakvih papirića. Njezin je govor bio katastrofa, režirana kazališna predstava s pionirima iz HDZ-a, a okice joj stalno padaju na šalabahter. Osim toga, netko izgubi, a skandira: Pobjeda! Pa to je na tragu srpske političke kulture - izgube rat i proglase se pobjednicima", kaže Milardović.

Veća izlaznost ne znači ništa

Politolog Žarko Puhovski, međutim, nije toliko siguran u Milanovićeve šanse. "On je više-manje iscrpio potencijal ovih koji su izašli na prvi krug izbora, a njegova jedina šansa bila bi da značajan postotak Škorinih birača ne izađe na drugi krug. Na čitavom tom bazenu desnog centra širi se histerični strah od komunjara kao što je Milanović, što naravno nema veze s vezom", kaže Puhovski, koji ne vjeruje da Milanović može privući mnogo više ljudi u drugi krug.

No ni veća izlaznost ne bi značila da rastu šanse Milanoviću, smatra Puhovski, čak i uz sve moguće greške koje bi Grabar-Kitarović mogla učiniti u ovom dijelu kampanje. I on je kritizirao njezin sinoćnji govor. "Bila je to potpuna odsutnost kontrole nad realnošću. Nijednom nije čestitala pobjedniku niti je rekla da je ona druga, što je potpuno nevjerojatno. Pričala je da postoji građanska dužnost izlaska na izbore, što je netočno, u Hrvatskoj postoji samo građansko pravo. No gafovi joj nisu štetili ni dosad, teško da će i ubuduće", kaže Puhovski.

Teško će uvjeriti ljude da je Grabar-Kitarović opasna

Vjeruje da bi Milanović, ako želi motivirati birače, morao igrati na kartu opasnosti od Kolinde Grabar-Kitarović, no čak i tada mu ne proriče značajniji uspjeh. "Ljude će teško uvjeriti da je ona opasna, osim što sramoti državu. Ali oni ne haju baš za državu", kaže Puhovski, koji zaključuje da je prednost Grabar-Kitarović pred Milanovićem puno veća od blage.

Politolog sa Sveučilišta u Dubrovniku, Pero Maldini, ne vjeruje da Milanović može računati na značajniji broj glasova koji su u prvom krugu otišli kandidatima ljevice, kao što se ni Škorini glasovi neće jednostavnom matematikom preliti Kolindi Grabar-Kitarović.

Dio Škorinih birača dat će glas Milanoviću

"To su glasovi nezadovoljnih, ljutih, nekadašnjih birača HDZ-a koji su puno nezadovoljniji Plenkovićem i njegovom centrističkom orijentacijom HDZ-a, nego Kolindom Grabar-Kitarović. Dio tih birača dat će njoj glas iz ideoloških razloga, no čak se može dogoditi da dio Škorinih birača daju glas Milanoviću, računajući da će njegova pobjeda oslabiti Plenkovićevu poziciju na unutarstranačkim izborima", kaže Maldini.

Milanoviću preostaje da do drugog kruga animira apstinente, odnosno one koji su možda još uvijek neodlučni. "U tom smislu je vrlo bitno što će biti sadržaj u ova dva tjedna. Ako Milanović uspije obuzdati svoj famozni karakter i ako ne bude htio brati "u tuđoj kuruzi" i ponoviti raniju grešku, nego se zadrži u svom biračkom tijelu, onda ima šansi", vjeruje Maldini.