U turskom gradu Hatayu nalazi se ekipa Dnevnika Nove TV, Barbara Štrbac i snimatelj Mišo Maoduš, otkud izvještavaju o stanju na terenu nakon što se niz razornih potresa uništio Tursku i Siriju. Ondje je stigao i hrvatski potražni tim, a Štrbac je razgovarala s voditeljem tima Tomislavom Marevićem.

U Turskoj i Siriji još se uvijek traga za preživjelima nakon što je u ponedjeljak niz razornih potresa razorio dijelove obje države. U turskom gradu Hatayu, koji je gotovo sravnjen sa zemljom, nalazi se i ekipa Dnevnika Nove TV. Ondje je reporterka Barbara Štrbac razgovarala s voditeljem hrvatskog potražnog tima Tomislavom Marevićem, koji je danas stigao u Tursku.

"Područje je jako veliko. Ti su objekti dosta visoki tako da je i potraga dosta zahtjevna. Potragom počinje i cijeli proces spašavanja jer prvo moramo pronaći unesrećenu osobu da bismo mogli izvesti akciju spašavanja. S obzirom da je veliko područje, našu smo skupinu za pretragu stavili na dva kilometra dugu ulicu. S lijeve i desne strane se provjeravaju sve srušene zgrade da bismo tehničkoj ekipi mogli reći gdje imamo prioritete za spašavanje", rekao je Marević.

Hrvatski je tim zbog potresa u Turskoj mobilizirao 40 osoba i 10 pasa.

"Ovdje je sada 41 osoba i sedam pasa jer još uvijek uređujemo neke male tehničke stvari. Ekipiramo se da bismo se bolje prilagodili ovakvoj situaciji", rekao je Marević.

"Naša dosadašnja iskustva su pokazala da je najbolje da ne očekujemo ništa, da pratimo svoje procedure. Znamo što znamo, treniramo za ovo cijeli život, znamo što trebamo raditi i to je zapravo jedino čega se držimo", dodao je.

Štrbac ga je pitala i o ljudima koji spasilačke ekipe na ulici povlače za rukav i traže ih da pomognu u potazi za njihovom obitelji ili prijateljima.

"To smo u principu očekivali. Mnogi od njih ne znaju da su njihove zgrade prethodno pretražene jer jednostavno nisu dio sustava spašavanja. Vjerujem da ima jako puno dupliciranja i to je ono što želimo zaobići jednim sustavnim pristupom: svaku zgradu koji pretražimo označimo na karti da bi u koordinacijskom centru imali tu informaciju", odgovorio je.

Kako izgleda potraga?

Marević je i opisao kako izgleda potraga za ljudima u ruševinama.

"Kad govorimo o spašavanju iz ruševina, stvar je opasna. Čovjek nikad ne ide sam, uvijek se ide u paru, a sa sobom imamo i inženjere. Oni nam daju savjete gdje možemo pristupiti, gdje možemo biti sigurniji. Oni nam daju nekakvu krvnu sliku objekta na kojem radimo", objasnio je.

"Primarno pazimo na sigurnost, kako sebe tako i pasa, a sve drugo dolazi nekakvim slijedom. Ne gubi se glava, ne srlja se, radi se sistematski i to nas čini sigurnijima", dodao je.

Osim ljudi, u spašavanju veliku ulogu igraju i psi tragači.

"Ovo većini pasa nije prvi potres. Već imaju prethodno iskustvo i bogat trening. Osjećaju se kao i mi: svatko drugačije doživljava ovo, pogotovo ako dođe do jakih podrhtavanja. Ne možemo reći da ih ta tutnjava ne preplaši, ali nam je bitno da se brzo oporave. Strah nije nikakav problem, nego normalna reakcija", rekao je Marević.

Također je istaknuo da se svi boje kada puštaju psa da traga po ruševinama.

"Zato je bitno da vodič i pas kontinuirano imaju vizualni kontakt da bismo u svakom trenutku, ako osjetimo podrhtavanje, mogli pozvati psa. Svaka varijanta kad pas ode u ruševinu bez da ga vidimo je užasna. Međutim, oni vodiči koji u tom trenutku ne rade sa psima paze i na drugog vodiča i na psa", dodao je.

Hrvatski tim još nije pronašao živu osobu

Štrbac ga je zatim pitala o tijeku potrage, budući da je u Hatayu mnogo zgrada u potpunosti srušeno.

"To su jako teške situacije i tu je, da budem iskren, vrlo mala vjerojatnost preživljavanja. Tu idemo na čudo. Ne predajemo se", rekao je te dodao: "Ja vjerujem da imamo vremena dok god nam turske vlasti ne kažu da je dosta. Obično se radi od periodu od sedam do 10 dana. To je stvarno maksimum."

Problem u potrazi stvara i hladnoća, koja smanjuje vjerojatnost preživljavanja nakon potresa.

"Sve ovisi kakva je situacija ispod ruševina. To je bilo usred noći pa su ljudi spavali i možda su neki pod pokrivačem. Ipak računamo i na to da su bili pod nekakvom zaštitom od hladnoće, što može pomoći", rekao je Marević.

Ipak, hrvatski tim danas nije pronašao niti jednu preživjelu osobu: "Nažalost danas nije bilo sretnog kraja, ali ne gubimo nadu", rekao je Marević.

