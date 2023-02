Iz ruševina kuće u regiji Kahramanmaras u Turskoj izvučena je živa osmogodišnja djevojčica. Njezin razgovor sa spasiocima slomit će vas.

Scene koje tjeraju suze na oči stižu iz Turske. Osmogodišnja djevojčica spašena je iz ruševina svoje kuće, a njezin razgovor sa spasiocima govori o svoj nevinosti dječjeg srca.

"Kako ste ušli u kuću?" pitala je Zubeyde spasioce dok joj stavljaju ovratnik na glavu.

"Kroz prozor, osjetili smo miris i pomislili smo da Zubeyde mora biti tu", govori joj osoba koja ju spašava.

"Sjećaš se kako smo se igrali skrivača? Našao sam te", čuje se glas osobe koja je vjerojatno netko iz njezine obitelji.

An eight-year-old girl was pulled alive from the rubble in Türkiye’s earthquake-hit Kahramanmaras province.



"How did you get in the house" was one of the first questions she asked rescuers#TurkiyeQuakes pic.twitter.com/Qk7eZUpHAh