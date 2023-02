Razoran potres u Turskoj i Siriji odnio je najmanje 15 tisuća života, no neumorni spasioci unatoč svim lošim prognozama i utrci s vremenom još uvijek uspjevaju ispod ruševina pronaći žive.

Malena djevojčica izvučena je ispod ruševina i spašena nakon što je 68 sati bila zarobljena pod tonama kamenih blokova u Antakyi u regiji Hatay u Turskoj.

Helen je pronađena živa tri sata nakon što je drugi dječak Mehmet, star 10 godina, spašen uprkos svim izgledima.

Rescue teams in Turkey pulled a baby from the rubble of a collapsed building in Hatay nearly 68 hours after the first of two major earthquakes ⤵️ pic.twitter.com/OrQmH9QvjB