Dok spasitelji treći dan pretražuju ruševine sve je manje šansi da će naći preživjele. Ipak, nade se ne gase, a osmjeh jednog spašenog dječaka reznježio je cijeli svijet.

Više od 30 sati dječak je proveo u ruševinama zgrade u gradu Armanazu u Siriji. Kada su ga tijekom noći spasitelji pronašli i izvukli na sigurno, jednostavno nije mogao sakriti svoju sreću.

Njegov široki osmjeh i radostan izraz lica raznježili su čitav svijet.

Watch: A Syrian boy's face lights up after being pulled from underneath the rubble of a collapsed building in #Syria's Armanaz.#earthquakehttps://t.co/Yv2HgWXqww pic.twitter.com/LFdEVxizQQ