Bijele kacige objavile su video izvlačenja djevojčice koja je pod ruševinama bila gotovo dva dana.

Broj žrtava u Turskoj i Siriji prešao je 8700, WHO procjenjuje da je potres pogodio 23 milijuna ljudi, a prema nekim procjenama broj mrtvih mogao bi doseći i 20.000.

Spasioci neumorno rade kako bi ispod ruševina izvukli što više zarobljenih. Kako vrijeme odmiče, sve su manje šanse za preživljavanje pod tonama betona.

I Turska i Sirija, ali i ostatak svijeta raduju se svakoj vijesti o spašenom životu.

Tračak nade unatoč boli i jecajima nakon razornog potresa: Čudesno su spašeni ispod ruševina - "Nemoj se bojati. Tvoj tata je ovdje"

Bračni par iz Sarajeva želi posvojiti bebu rođenu ispod ruševina nakon potresa u Siriji

Još jedno čudo dogodilo se u Siriji. Nakon 40 sati pod ruševinama u gradu Salquin izvučena je djevojčica. Na nju se urušila obiteljska kuća, objavile su Bijele kacige.

Once again, another miracle….. a child rescued after more than 40 hours of being trapped under the rubble of her house in the city of #Salqin in the countryside of #Idlib, #Syria yesterday, February 7.#SyriaEarthquake #earthquake pic.twitter.com/R7kRsNZFEG