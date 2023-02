Snimka djevojčice koja je zaštitnički zagrlila mlađeg brata dok leže pod ruševinama svog doma nakon potresa u Siriji rasplakala je ljude diljem svijeta.

Fotografija sedmogodišnje djevojčice koja štiti glavu svog mlađeg brata dok leže zaglavljeni ispod ruševina nakon potresa u Turskoj i Siriji doslovce para srce.

Objavio ju je predstavnik UN-a Mohamad Safa, koji je objavio fotografiju na Twitteru, kazao je da su brat i sestra navodno bili pod ruševinama 17 sati, ali i da su sigurno izvučeni.

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother's head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity... pic.twitter.com/J2sU5A5uvO