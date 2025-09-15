Pontus Pharma jača tim uz Mihaela Furjana kao partnera i člana Uprave

Furjan će od 1. studenog 2025. postati partner i član Uprave Pontus Pharme, pridruživši se osnivaču, većinskom vlasniku i direktoru Igoru Haraloviću. Zajedno će upravljati kompanijom i oblikovati njezinu budućnost.

Mihael Furjan donosi izuzetno bogato iskustvo iz farmaceutske industrije. Posljednjih deset godina bio je predsjednik Uprave PLIVE, odgovoran za poslovanje grupe Teva u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi. Prije toga, u Švicarskoj je obnašao funkciju izvršnog direktora globalne kompanije Actavis, gdje je bio zadužen za internacionalni razvoj poslovanja.

Njegovu karijeru obilježava širok spektar uloga u PLIVI – od financija, istraživanja i razvoja, poslovnog razvoja, pa sve do komercijalnih operacija i pozicije predsjednika Uprave PLIVE Hrvatska. Posljednje četiri godine bio je predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca, a ranije i predsjednik Udruge proizvođača lijekova pri HUP-u. Također je bio član Nadzornog odbora Medike.

„Kroz naše zajedničke početke u Plivi i kasniju suradnju kroz HUP Udrugu proizvođača lijekova, Mihael i ja smo puno razgovarali te dijelili mnoge stavove i ideje oko razvoja industrije i prilika za razvoj poslovanja. Imajući u vidu njegovu izuzetnu karijeru i bogato iskustvo, uvjereni smo da će Mihael svojim angažmanom u Pontusu značajno pridonijeti našim ciljevima, kao i daljnjem rastu i razvoju. Veselimo se njegovom doprinosu i zajedničkom radu“, izjavio je Igor Haralović, većinski vlasnik i direktor Pontus Pharme.

O svojoj novoj ulozi Mihael Furjan ističe:

„Sretan sam što se imam priliku pridružiti ovako talentiranom timu, koji je u svega nekoliko godina od osnutka postao kompanija izbora za svoje kupce, korisnike, dobavljače i ostale partnere. Pontus Pharma je po ostvarenom rastu prodaje najbrže rastuća farmaceutska kompanija u zemlji i regiji, i bit će mi veliko zadovoljstvo doprinijeti njezinom uspjehu u budućnosti.“

----

Pontus Pharma je farmaceutska firma sa sjedištem u Zagrebu koja je za svega nekoliko godina poslovanja ostvarila snažan rast i postala jedan od prepoznatljivih dionika farmaceutskog tržišta u zemlji i regiji. Kompanija posluje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Srbiji, kao i putem partnera na još šest tržišta srednje i jugoistočne Europe.

Osnivač Pontus Pharme, Igor Haralović, iza sebe ima više od dvadeset godina iskustva na upravljačkim pozicijama u Plivi i Sandozu. Od osnutka 2021. godine, Pontus Pharma je narasla na 19,5 milijuna eura prihoda i danas zapošljava 50 ljudi.

Više o Pontusu na linku.