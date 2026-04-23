Poliklinika Urocentar preseljenjem u nove prostore postala najveća i tehnološki najopremljenija privatna urološka poliklinika u Hrvatskoj

Svečano otvorenje nove lokacije okupilo je više od 100 uzvanika iz javnog i privatnog zdravstvenog sektora, poslovne zajednice i institucija, čime je obilježen početak nove faze razvoja ustanove koja već tri desetljeća kontinuirano postavlja najviše standarde u urološkoj medicini.

Na novoj lokaciji dostupne su usluge specijalističkih pregleda, laboratorijske i radiološke dijagnostike, konzervativnog liječenja, ambulantnih zahvata i operacijskog liječenja, uz dodatno proširenje djelatnosti koje omogućuje još sveobuhvatniji pristup dijagnostici i liječenju pacijenata.

Poliklinika Urocentar okuplja najveći tim urologa u privatnom sektoru u Hrvatskoj

Riječ je o timu specijaliziranom za bolesti bubrega, mokraćnog sustava, prostate te muškog i ženskog urotrakta, s fokusom na pravovremenu dijagnostiku, individualizirani pristup i visoku razinu stručnosti i diskrecije.

Pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Zorana Peršeca, dr. med., specijalista urologije i subspecijalista urološke onkologije, Urocentar ulazi u fazu snažnog razvoja koja uključuje proširenje konzilijarnog tima na deset urologa te daljnje unaprjeđenje multidisciplinarne suradnje s drugim specijalnostima.

„Ovaj iskorak predstavlja strateški zaokret prema personaliziranoj medicini, bržoj i preciznijoj dijagnostici te minimalno invazivnim zahvatima, uz kontinuirano podizanje kvalitete skrbi za pacijente svih dobnih skupina. Preseljenje u nove prostore omogućuje nam ne samo bolje uvjete rada i dostupnost tehnologije nego i snažniju sinergiju stručnjaka unutar tima“, izjavio je izv. prof. dr. sc. Zoran Peršec, dr. med.

Nova lokacija značajno unaprjeđuje uvjete rada te boravka pacijenata kroz moderniji prostor, bolje organizirane procese, veću dostupnost usluga i poboljšanu pristupačnost, uključujući parkirna mjesta i lakši pristup za osobe smanjene pokretljivosti.

Poliklinika Urocentar članica je Arsano Medical Group, najveće grupacije privatnih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj i regiji. Grupaciju je pokrenuo Provectus Capital Partners s ciljem podizanja standarda privatnog zdravstva kroz kontinuirana ulaganja u tehnologiju, ljude i razvoj usluga. Danas grupacija zapošljava više od 450 medicinskih stručnjaka te kroz svoje ustanove godišnje skrbi o više od 230 000 pacijenata.

U sklopu proširenja djelatnosti i integriranog pristupa pacijentima, Urocentar dodatno jača suradnju s dijagnostičkim i specijalističkim ustanovama unutar Arsano Medical Group. Među njima su Poliklinika Aviva, Specijalna bolnica dr. Nemec, Specijalna bolnica Arithera, Poliklinika Dijagnostika 2000, Poliklinika dr. Ritz, ustanova za zdravstvenu skrb Prima Nova, Klinika Juventina te Digitalna slikovna dijagnostika DSD.

Urocentar danas predstavlja važan dio Arsano Medical Group, unutar koje se razvija integrirani sustav zdravstvene skrbi.

„Poliklinika Urocentar preseljenjem na novu lokaciju potvrđuje svoju vodeću poziciju u privatnoj urološkoj medicini u Hrvatskoj i regiji te započinje novo razdoblje usmjereno na vrhunsku stručnost, tehnološki napredak i personalizirani pristup pacijentima“, istaknuo je Boris Rivić, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor Arsano Medical Group.

Otvorenjem nove lokacije stvaraju se preduvjeti za daljnje širenje usluga i uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih pristupa. Fokus ostaje na kontinuiranom razvoju i prilagodbi suvremenim potrebama pacijenata i zdravstvenog sustava.

