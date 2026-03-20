Planirate trudnoću? Evo zašto su test trakice za ovulaciju prvi korak koji ne biste trebali preskočiti

Različite opcije danas su lako dostupne i putem portala Bijelo Jaje, gdje na jednom mjestu možete pronaći i usporediti aktualne ponude.

Ako ste tek na početku tog puta, važno je razumjeti kako trakice funkcioniraju i kako odabrati pravu opciju za sebe.

Što su LH test trakice i kako djeluju?

Ovulacijske test trakice mjere razinu luteinizirajućeg hormona (LH) u urinu. Neposredno prije ovulacije dolazi do naglog porasta tog hormona – tzv. LH vala – koji signalizira da će se ovulacija dogoditi unutar 24 do 36 sati.

To je upravo ono razdoblje kada su šanse za začeće najveće.

Za razliku od “računanja plodnih dana”, test trakice daju konkretan, biološki signal iz vašeg tijela. Zato su često prvi korak koji stručnjaci preporučuju parovima koji žele ostvariti trudnoću.

Zašto su test trakice bolji izbor od aplikacija?

Aplikacije i kalendari mogu biti korisni kao okvir, ali oni pretpostavljaju da je vaš ciklus savršeno pravilan. U stvarnosti, stres, putovanja, prehrana ili hormonske promjene mogu pomaknuti ovulaciju.

Test trakice:

prate stvarne hormonalne promjene

daju preciznije informacije o plodnim danima

pomažu bolje “upoznati” vlastiti ciklus

Zato su često prvi logičan korak prije složenijih metoda praćenja plodnosti.

Kako odabrati odgovarajuću osjetljivost?

Među dostupnim opcijama najčešći izbor su trakice osjetljivosti 25 mIU/mL, koje se smatraju standardom jer odgovaraju većini žena i ujedno su najpopularnije. Zahvaljujući većoj osjetljivosti, omogućuju ranije i preciznije prepoznavanje LH porasta, što ih čini idealnim izborom, posebno ako tek započinjete s praćenjem ovulacije.

Trakice srednje (30 mIU/mL) i niže osjetljivosti (40 mIU/mL) obično biraju žene koje sa standardnim trakicama nisu uspjele jasno detektirati LH vrhunac, no takve su situacije rjeđe i u većini slučajeva nisu potrebne.

Ako tek započinjete s praćenjem ovulacije, često se preporučuje krenuti s osjetljivijim trakicama kako biste lakše prepoznali svoj obrazac.

Kada i kako koristiti test trakice?

Za postizanje najtočnijih rezultata, preporučuje se započeti testiranje nekoliko dana prije očekivane ovulacije te ga provoditi svakodnevno u približno isto vrijeme. Važno je izbjegavati testiranje s prvim jutarnjim urinom, jer su rezultati pouzdaniji ako se testiranje obavlja kasnije tijekom dana, primjerice poslijepodne. Također, savjetuje se smanjiti unos tekućine barem dva sata prije testiranja kako bi koncentracija hormona u urinu bila jasnije očitljiva. Kada test pokaže pozitivan rezultat, to znači da će se ovulacija dogoditi vrlo brzo, što predstavlja idealno vrijeme za pokušaj začeća.

Kombinirani testovi: ovulacija + trudnoća

Za dodatnu praktičnost dostupni su i setovi koji kombiniraju LH trakice za ovulaciju i testove za trudnoću, čime se omogućuje jednostavno praćenje cijelog procesa na jednom mjestu.

Takvi setovi omogućuju istovremeno praćenje plodnih dana i brzo testiranje nakon potencijalne oplodnje, bez potrebe za dodatnom kupovinom. Upravo zato predstavljaju praktično rješenje za parove koji žele imati sve potrebno pri ruci i pojednostaviti cijeli proces planiranja trudnoće.

Gdje pronaći pouzdane proizvode?

Kada birate test trakice, važno je osloniti se na provjerene izvore i kvalitetne proizvode. Osim specijaliziranih trgovina, korisne usporedbe i ponude možete pronaći i na portalu Bijelo Jaje, gdje se često mogu pronaći različite opcije na jednom mjestu.

Praćenje ovulacije ne mora biti komplicirano. Uz test trakice, dobivate jasan uvid u vlastiti ciklus i povećavate šanse za začeće – bez nagađanja. Za mnoge parove upravo je to prvi, jednostavan korak koji donosi veliku razliku.