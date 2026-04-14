Otkrijte Citroën Pro gamu uz posebne uvjete i vozila spremna za svaki posao.

Iskoristite posebnu ponudu i pronađite vozilo koje u potpunosti odgovara vašem poslovanju.

Citroën Berlingo Furgon

169 € + PDV mjesečno

100% odbitak PDV-a

5 godine jamstva / 200.000 km

Uključena oprema:

Smartphone Station, 2+2 zvučnika

Pregradna fiksna puna stijena

Desna bočna klizna limena vrata

Sustav za pomoć pri zadržavanju vozila unutar vozne trake (LKA)

Automatsko prebacivanje duga/kratka svjetla

SD digitalna instrument ploča

Connect Assist (BTA sustav za SOS poziv)

Električni podizači prednjih stakala

Grijani i električno podesivi vanjski retrovizori

Ručni klima uređaj

Pomoć pri parkiranju straga

Citroën Jumpy Furgon

209€ + PDV mjesečno

100% odbitak PDV-a

5 godine jamstva / 200.000 km

Uključena oprema:

Paket SAFETY

Senzori za parkiranje straga

Neostakljena desna klizna vrata

Autoradio sa četiri zvučnika, USB, DAB+

Bluetooth sustav za telefoniranje

Multifunkcijski upravljač s gumbima za upravljanje

SD digitalna instrument ploča

Putno računalo

Regulator / limitator brzine, tempomat

Suvozačeva klupa za sjedenje za 2 osobe s nasl. za glavu

Čelični naplaci 16'' s crnim središnjim poklopcem

Set za popravak probušene gume

Citroën Jumper Furgon

225€ + PDV mjesečno

100% odbitak PDV-a

5 godine jamstva / 200.000 km

Uključena oprema:

Ostakljena pregradna stijena između prostora za putnike i teretnog prostora

Rezervni kotač standardnih dimenzija + dizalica

Ojačanje zadnje osovine

Sustav za pomoć pri zadržavanju vozila unutar vozne trake (LKA)

Sustav upozorenja na nepažnju vozača kamerom

Sustav za automatsko kočenje u slučaju opasnosti (Active Safety Brake)

Zračni jastuci za vozača i suvozača

El. podizači bočnih stakala

El. podesivi i grijani vanjski retrovizori

Ručni klima uređaj

Senzori za pomoć pri parkiranju straga

Autoradio s 5" zaslonom na dodir s komandama na upravljaču

Digitalni radio DAB+, Bluetooth, USB priključak

Desna limena bočna klizna vrataDodatne informacije

Poklon 5 godina jamstva ili 200.000 km vrijedi za modele Citroën Berlingo, Jumpy i Jumper. 5 godina jamstva obuhvaća 2 godine tvorničkog jamstva i produljeno jamstvo za 3., 4. i 5. godinu ili 200.000 km, a vrijedi do ispunjenja prvog od dvaju navedenih uvjeta. Financiranje putem operativnog leasinga u EUR u suradnji s OTP Leasingom d.d. Trajanje leasing ugovora iznosi 60 mjeseci, uz posebnu najamninu u iznosu od 21,2% bruto za Berlingo, 20,7% bruto za Jumpy, 20% bruto za Jumper, nabavne vrijednosti objekta leasinga i ostatak vrijednosti u iznosu do 38,5% za Berlingo, do 41,5% za Jumpy, do 37% za Jumper, od bruto nabavne vrijednosti objekta leasinga. Mjesečna rata je fiksna za cijelo vrijeme trajanja leasinga. Maksimalna godišnja kilometraža iznosi 25.000 km. Kamatna stopa korištena u izračunu naknade za leasing je 5,99% fiksna, a trošak obrade iznosi 1,5% bruto nabavne vrijednosti objekta leasinga. Mjesečni leasing obrok izražava se i plaća u EUR. Ponuda vrijedi za male tvrtke, ne vrijedi za velike kupce, taxi, rent a car, auto škole i prerađena vozila te isključivo za vozila sa zaliha kod distributera koji sudjeluju u akciji do 30.6.2026. ili do rasprodaje zaliha. Slika je simbolična, za više informacija obratite se ovlaštenom distributeru Citroën vozila.

