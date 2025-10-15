Luksuzna oaza uz more: Pogledajte vilu na prodaju koja spaja eleganciju i komfor

Mjesta poput Žaborića odišu jednostavnom ljepotom, nude miris borova, zvuk valova i osjećaj privatnosti, koji se sve teže pronalazi. Takav ambijent vuče nas da biramo prostore koji ne nude samo boravak nego mir, udobnost i povezanost s prirodom.

U tom mirnom i slikovitom okruženju smjestila se suvremeno uređena vila koja spaja udobnost, naprednu tehnologiju i pogled na more koji oduzima dah. Tu jedinstvenu nekretninu pronašli smo na platformi Bijelo Jaje.

Prostranost i udobnost na tri etaže

Središnji dio imanja čini glavna kuća površine 230 m², raspoređena na tri etaže. Na katu se nalaze četiri spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom, sefom i TV-om, dok s prozora puca otvoren pogled na more. Na krovu je prostrana terasa s jacuzzijem, a drugi dio krova zauzimaju solarni paneli i sustavi za grijanje i klimatizaciju.

Kuća se prostire na tri etaže (Foto: Prestige Nekretnine)

Na međuetažama su smještene kotlovnica i praonica rublja, glavna kupaonica, sauna domaće izrade, prostor za bilijar i moderno opremljena teretana. U prizemlju se nalazi kuhinja, blagovaonica, dnevni boravak s kaminom te dodatni, manji boravak.

Na posjedu se nalaze prostrana terasa i odvojeni apartman

Uz glavnu kuću nalazi se i apartman od 49,5 m² s vlastitom kuhinjom, blagovaonicom, dnevnim boravkom, spavaćom sobom i kupaonicom.

Savršeno mjesto za opuštanje uz bazen i pogled (Foto: Prestige Nekretnine)

Vanjski prostor donosi veliku popločanu terasu koja okružuje preljevni bazen od 54 m², s mogućnošću grijanja i sustavom elektrolize slane vode. Ljetna kuhinja s roštiljem te prostor za tehničku opremu upotpunjuju zonu za druženje i relaksaciju.

Kuća ima svoje sportske terene, bazen i jacuzzi (Foto: Prestige Nekretnine)

Za najmlađe je uređeno dječje igralište, a za rekreaciju nogometno/odbojkaško igralište s umjetnom travom. Na imanju se nalazi i šest parkirnih mjesta.

Dizajn, tehnologija i udobnost

Cijeli objekt povezan je računalnom mrežom i WiFi-jem, s mogućnošću daljinskog upravljanja. Sigurnosni sustav uključuje videonadzor s 12 kamera, alarm te otvaranje vrata pomoću šifre.

Ovakvi prostori ne donose samo visoku razinu udobnosti već i osjećaj potpune privatnosti. Sauna, teretana, bazen i vanjski prostori omogućuju opuštanje u svako doba godine, dok moderni sustavi olakšavaju svakodnevno funkcioniranje.

Luksuz i mir - sve u jednom (Foto: Prestige Nekretnine)

Sav namještaj, uključujući kupaonski, rađen je po mjeri i narudžbi kod domaćih majstora. Ako smo vam zagolicali maštu ovom impozantnom nekretninom, više o njoj potražite na platformi Bijelo Jaje.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Prestige Nekretnine po najvišim profesionalnim standardima.



