Moja mater te traži, a ti si na HeadOnEastu

Da, Osijek od 2. do 5. listopada još jednom postaje epicentar hedonizma. Kad zakoračiš u Tvrđu, odmah skužiš da ovdje vrijede takva pravila. Ulice mirišu na street food, Bazaar nudi sve one delicije koje bi ti mater spremila da zna a tetka autobusom šalje doli. Napustite i svaku dijetu vi koji ulazite u Langoš strasse, ovdje se ne navode nutritivne vrijednosti i riječ protein ništa ne znači - biraš samo slatko ili slano. Već poznate Kuće svjetla su kao varanje na Instagramu, a najveći je izazov odabrati hoćeš lijevo na vrhunsko vino ili desno na pivu uz binu. Ako misliš da izazov izbjegavaš time što samo vodiš klince da se zabave u šarenilu i aktivnostima, sretno s odabirom jedne. Pa da vidimo što te sve čeka.

Četvrtak – “ajmo samo na jedno”

Warm up dan festivala počinje kao svaka dobra priča: „ajmo samo na jedno“. U Beercuzu se uz street food i domaće proizvode lagano toče piva iz Slavonije, Baranje i Srijema, a atmosferu griju Kandžija i TBF uz podršku lokalne ekipe iz Sonic Eye, The Red Roostersa i DJ-a Omkea. Realno, ako večer završiš prije ponoći, nisi bio. Jutarnja preporuka za povratak na noge je doručak od masti kruha i paprike.

Petak i subota – no sikiriki

U petak uz gurmansku i pivsku stiže i vinska gozba u Vinaliji na Trgu Jurja Križanića. Za vrhunsku glazbenu pozadinu tamo se brinu DJ Flegma, Tobimimogly, Homage Collective koji svira Lagano, lagano i Soul Fingers. Na Beercuzu u petak čekaju Miach, Kojoti i Prljavo kazalište, a društvo u Šoru umjetnosti pleše na retro hitove s vinila. Tamo se i slika, crta i kreira, a i mali i veliki pozvani su probuditi umjetnika u sebi. Na trgu Sv. Trojstva bit će i klasike i ulične umjetnosti, jer za uvod nastupaju učenici Glazbene škole Franje Kuhača, a party dolazi u teglici Graffiti džema. Ovdje su sprejevi, stickeri, skejtevi i još poneko iznenađenje, a najmlađi se u tom veselom umjetničkom izražavanju mogu i sami okušati. Pravi znalci već znaju da je hedonizam na istoku, a verifikator te pretpostavke je glavom i bradom Dean Kotiga, pa ako se usudiš, pridruži se i HeadOnKvizu. Na istok taj vikend ne stižu samo kvizaši, već i geekovi, a GeekOnEast na afteru okuplja i sve one koji se tako osjećaju. U svakom se trenutku možeš zavaliti u već kultni simbol zabave In Da Sofa, a za chill vibe tu je DJ Phat Phillie. Svoja vrata otvara i Čarda Baranja gdje se jede na žlicu, a pleše uz tamburicu.

U subotu nema puno pitanja, Edo je Maajka zabave na Beercuzu, a s njim su i Neki to vole vruće i Electric Corn. Na Vinaliji čaše opet zvone do sitnih sati, a prate DJ Flegma, Smoke Rainbow, Morenos i Kacaj. In da Sofa vozi DJ GK, a kroz Zonu vinila u Franjevačkoj pleše se retro đir. Šor of art i dalje šara na sve strane, šeta se tamo i pod fenjerima, a iz teglice graffiti džema mažu se najsvježije ideje. Poezija kao pravi hedonizam uvijek je Na krajičku jezika, a sve prate i kratki ali slatki filmovi iz radionice poznate osječke Filmske runde. Za dnevni đir ovaj put HeadOnEast prelazi i rijeku Dravu, pa se na osječkoj Kopiki (po kojoj brazilska Copacabana možda je a možda i nije dobila ime) kreativnost ispoljava u umjetnosti i lijepim porukama, ali i u pokretu uz KIFOS.

Nedjelja – sportom protiv mamurluka

Hedonizam je i preživjeti nedjelju. Neke će više, neke manje utješiti ta mamina juha, ali ono što je sigurno jest da se najbolje biva uz Dravu a najbolje isparava u pokretu. Kopika zove, kao i u subotu, na dnevni đir uz kreativu i igru. U Tvrđi se pak hvata start FEBIRE biciklijade, a između okretaja pedala na trgu se sluša Blackout. Organizator najavljuje i još poneko iznenađenje – uskoro će pasti dodatne objave, pa drži oči na službenom programu, Facebook eventu i Instagramu.

