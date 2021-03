Nekadašnja skijašica, Nika Fleiss, odlučila se kandidirati za gradonačelnicu Samobora na lokalnim izborima u svibnju. Koji su joj planovi i kako je došlo do podrške HDZ-a, iako je nezavisna, otkrila je za Dnevnik Nove TV.

Nika Fleiss, naša bivša skijašica, odlučila je ući u politiku. Nakon 12 godina Kreše Beljaka, kandidirat će se za gradonačelnicu Samobora.

Otkud toliki obrat u njezinoj profesionalnoj karijeri, otkrila je Sabini Tandari Knezović u svom prvom političkom televizijskom nastupu.

Za ovaj veliki korak u novoj karijeri odlučila se zato što jako voli svoj grad i misli da ima puno potencijala i mjesta za promjene koje će biti od koristi njezinim sugrađanima. ''Nema ljepšeg mjesta nego što je Samobor. Odlučila sam početi mijenjati stvari'', rekla je.

Da politika nije fair play, nije svjesna, govori. ''Nisam svjesna jer još uvijek volim vjerovati da može biti fair play igra, tako sam odgajana. Mislim da fair play proizlazi iz obiteljskog odgoja'', objasnila je.

''Vjerujem da se može na ispravan i korektan način odabrati ljude po stručnosti, iskustvu, a ne po obiteljskim vezama i političkim strankama'', naglasila je Fleiss.

Iako je nezavisna, na lokalnim izborima potpora će joj biti Hrvatska demokratska zajednica. ''Nezavisna i svoja i takva ću ostati. Mi Samoborci volimo se nalaziti na kavama, svi se osvrnemo na neke stvari u našem gradu i bilo je tu nekih nezadovoljstva. U nekom tom razgovoru bio je moj prijatelj koje je moje vizije i poruke prenio ljudima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Oni su me kontaktirali, našli smo se u istim vizijama'', prepričala je kako je došlo do suradnje, no ne planira se učlaniti niti u jednu stranku. ''Šta će mi to'', govori.

Kada bi dobila povjerenje sugrađana, napravila bi duboku analizu da uvidi koje su promjene zaista potrebne Samoboru. Za početak, govori, Gradska uprava trebala bi imati bolju komunikaciju sa sugrađanima. ''Oni su u službi nas, a ne obrnuto'', izjavila je Fleiss. Još uvijek vjeruje da se grad može voditi kao ''ozbiljnu tvrtku sa sposobnim, a ne podobnim ljudima''.

Zatim, povlačila bi više novaca iz EU fondova. Tužno joj je, kaže, da je Samobor među zadnjima u Hrvatskoj po tom pitanju.

Nije ju strah uhvatiti se u koštac sa svim problemima koje Samobor ima. Štoviše, to smatra izazovom i bila bi joj čast raditi sa sugrađankama i sugrađanima za boljitak svih.

