Ova nesuđena kozmetičarka sa svoje 63 kile podigne 200 kila utega i priprema se za svjetsko prvenstvo

Mateu Bumba njezini roditelji, kao i svi drugi roditelji, vole sramotiti na nacionalnoj televiziji, pa su za početak ekipi Provjerenog pokazivali njezine fotografije iz djetinjstva.

"A ovo je još nosila suknjice, a sad ne voli. E vidiš, haljinica, to dok je mamu morala slušat", govori Mateina majka Marija.

A onda je slatka djevojčica s fotografije odrasla i otkrila svoju veliku ljubav. Ne prema teškom, nego prema najtežem. 167 centimetara visoka i 63 kilograma teška Matea državna je rekorderka u tri discipline powerliftinga ili, kako kažu, dizanju željeza.

"Znači, u čučnju držim 160 kilograma, u benchu 93 kilograma i u mrtvom dizanju 200 kilograma. Još uvijek mi ne ide u glavu", kaže Matea Bumba.

Vjerojatno ni vama ne ide u glavu jer to znači da ova Slavonka diže i više od svoje trostruke težine. No vratimo se na početak, u dvorište obiteljske kuće u Zvonimirovu kraj Virovitice. Prije pet godina, kada je Matea tek počinjala s powerliftingom, nisu svi, pa ni baka Jelka, bili oduševljeni.

"Ona je sjedila na stolici i rekla: "Ma ne možeš ti mene dići." I onda sam ja nju sa stolicom podigla i toliko se smijala: 'Ju, ti mene digla!'" sa smijehom prepričava Matea Bumba.

Mama Marija nije bila oduševljena kćerinim sportom, ali tada je, kaže Matea, već bilo kasno. Gledajući natjecanja na televiziji, zaljubila se u sport za koji nije ni znala da postoji. Powerlifting je sport snage u kojem je cilj podignuti što veću težinu u tri discipline: čučanj, bench press i mrtvo dizanje. Iako nije olimpijski sport, smatra se da korijene vuče iz stare Grčke, pa čak i ranije, a natječu se i muškarci i žene.

Učlanila se u klub i počela trenirati, ali nije voljela da o tome znaju drugi, pa je u početku to krila i od ukućana.

"Bilo me je sram, ali nije me opet to sprječavalo. Bilo mi je motivacija, onako sad ću ja tebi pokazat, ali neću ti to reć, nego ću ti pokazat, znaš ono", objašnjava Matea Bumba.

Bilo je to u vrijeme korone i prvog lockdowna. Matea je pokupila utege i trenirala kod kuće.

"Onda je mama na mene - joj, kao, ne dao Bog da mi više kažeš da te nešto boli, samo ćeš se slomit, polomit, i tako svašta nešto. "Vidi nas, vidi kako smo mi prošli" i tako te neke stvari i onda, kao, "dobro, dobro, neću više". Ma mo'š mislit", sa smijehom priznaje Matea.

Obećanje mami nije održala, ali je počela živjeti svoj san. Na mjestu koje je postalo njezin novi dom - teretana.

Brusi se forma za svjetsko prvenstvo koje se početkom lipnja održava u Njemačkoj. Cilj im je, slažu se oboje, da Matea bude u sredini ljestvice. Nešto što se prije samo pet godina činilo nemoguće. A onda se nedavno dogodilo to da je na mrtvom dizanju digla 200 kilograma.

"Znači evo prva, 'ajmo reć, ženska osoba kojoj je u Hrvatskoj to uspjelo. Znači, dosad, evo, baš u tom deadliftu nikad nitko", hvali trener Danijel Mateu.

Podignula je nevjerojatnih 200 kilograma u mrtvom dizanju i oborila hrvatski rekord. Iako je prije izlaska na teren bila sigurna da će uspjeti, da ga ima, kada se to stvarno i dogodilo, bila je u šoku.

"I onda sam pogledala trenera i viknula sam: 'Uspjeli smo!' I onda sam ga zagrlila i počela sam toliko plakat, znači nisam nikad toliko plakala. Nisam znala da mogu toliko plakat od sreće, znači to je bilo toliko osjećaja, da to, onako, ne vjeruješ! I onda ti si to napravio i provjeravam, ma ne, ne, ne, neće oni to priznati. Mislim, meni je to u glavi... Provjerim, zeleno je još uvijek, crveno je kad je poništeno. Dobro, dogodilo se. Ja kažem: 'Daj me ošamari.' Opet pogledam, zeleno još uvijek. Znači, nisam, ne mogu vjerovat, baš je neprocjenjiv osjećaj", s uzbuđenjem prepričava Matea Bumba.

I nema tog novca kojim bi se taj osjećaj mogao platiti. Srećom, šale se, o tome ne moraju brinuti. Na pitanje treneru o tome ima li novca u ovom sportu, on kaže da nema, a na pitanje čemu onda uopće to trenirati, trener pogleda Mateu i zaključuje: "Pa nismo normalni, vjerojatno!"

Takvom je, kaže Matea, ionako mnogi smatraju. Nenormalnom. Teško im je razumjeti zašto je djevojka koja je završila školu za kozmetičarke odabrala ovaj nimalo ženstven sport u kojem su osim utega teže i veće jedino predrasude. Svjesna je da će mnogi prevrtati očima, govoriti joj iza leđa, ostavljati ružne, neprimjerene komentare, ali ona ne mari. Zna zašto ovo voli.

"Kad vam je najgori dan na svijetu i kad vam se sve ruši, tu nekako više ne mislite, jednostavno kad je uteg na vama, teško je. Osjetite da vas stišće s podom. Ne razmišljate ni o čemu drugome. Znači, samo razmišljate o ovom trenutku", objašnjava Matea Bumba.

Kako dignuti teret sa sebe, kako uspjeti. Kako pobijediti samoga sebe. Jer upravo je to u ovome sportu najvažnije i najteže. Natjecati se sam protiv sebe. Volja. Ono čega uz zaista impresivne kilaže u ovoj priči ne nedostaje. Volja je ono što je tjera dalje. Ali i još nešto.

"Progres, nekako, kako da kažem, kada vi gledate sebe prije pet ili dvije godine, čak godinu dana i gledate kako se penjete, penjete, penjete... Ne da se meni svaki dan, ponekad mi dođe da plačem, ne da mi se. Ne da mi se, neću vidjet uteg, neću vidjet trenera. Mislim, volim ga, ali to je normalno", kaže Matea Bumba.

I može dizati dok je živa jer na powerlifting natjecanjima sudjeluju i 80-godišnjaci. U 167 centimetara visine i 63 kilograma težine ove djevojke stanuje snaga koju nikakve predrasude, stereotipi i sva sitnost ovoga svijeta mogu pokolebati, jer jedno je kristalno jasno.

"Da, živim svoj san", zaključuje sa smiješkom Matea Bumba.

Matea Bumba - 5 Foto: Provjereno



Matea Bumba - 4 Foto: Provjereno

Matea Bumba - 1 Foto: Provjereno

Matea Bumba - 2 Foto: Provjereno

Matea Bumba - 6 Foto: Provjereno

Matea Bumba - 3 Foto: Provjereno

Matea Bumba - 7 Foto: Provjereno