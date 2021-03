Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanosti otvorenja riječke Dječje kuće u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić u Rijeci.

Predsjednik Zoran Milanović u petak je u posjeti Rijeci. Sudjelovao je na svečanosti otvorenja riječke Dječje kuće u bivšem industrijskom kompleksu Rikad Benčić.

Nakon obilaska riječke Dječje kuće, Milanović je odgovarao na pitanja novinara. Kaže kako mu se svidjelo što prostor nije pretvoren u trgovački centar ili parking. "Takve stvari fale Zagrebu. Ima više novaca od Rijeke, ali se nije dobro gospodarilo, odnosno gospodarilo se kriminalno", rekao je Milanović.

Komentirao Plenkovićevu izjavu

O Plenkovićevoj izjavi da Zlata Đurđević nema potporu njega i većine kaže: "Da, čuo sam. Moj Ured ju je predložio. Nije protuustavno, štogod govorio Šeks i njegovi kumovi", rekao je Milanović.

"Moj Ured je sastavio dopis i obratio se DSV-u pa su oni odlučili brže bolje raspisati javni poziv i to su i napravili. Ljudi ni krivi ni dužni moraju sudjelovati u ovoj farsi. Te sekunde je krenula divljačka difamacija Đurđević. Od tog trenutka kreće pljuvanje, gaženje i provlačenje po blatu Zlate Đurđević, profesorice Kazneno-procesnog prava, žene od 50 godina. Prvo je to bio Malenica pa tajnik Đure Brodarca , Bošnjaković, a onda su se uključili politički prvaci i drugaci", istaknuo je Milanović.

Ružni, prljav i zao

Podsjeća na talijanski film - Ružni, prljavi i zao. "Svatko od tih likova ima jednu ulogu u tome. Prvi, Plenković je ružan. Ne mislim fizički. Ružan je zato što jednoj pedesetogodišnjoj ženi govori kao da je njegova priležnica, odnosno kao da joj je svodnik. Ovo je takva seljačka i divljačka uvrede jedne žene koja nije napravila ništa", rekao je Milanović.

"Gdje su Sanje Sarnavke i žene SDP-a u ovom trenutku? Gdje su svi oni kojima je jezik brži od pameti, da osude ovo?", pitao se Milanović i navodi da je drugi lik - onaj prljavi - Pupovac.

"Zadnji je koji smije govoriti da je ona padobranka. Što je učinila protivno zakonu?", dodao je Milanović.

"To kaže čovjek koji je na pravdi Boga s 10.000 glasova hrvatskih Srba ušao u Sabor. Koga on predstavlja i u čije ime govori?", kazao je Milanović i poručio Pupovcu da vrati nekretninu u Preradovićevoj koju mu je njegova Vlada dala pogreškom, kako je rekao.

"Neka to prodaju i daju Srbima na Baniji", poručio mu je Milanović.

"Sarnavka, gdje smo?"

"Gospođa Đurđević, ako ne odustane, a neće, a sve rade da odustane i zato je vrijeđaju. Sarnavka, gdje smo? Nitko se na to nije osvrnuo. To nije narikača, to je seljačka uvreda, to je srozavanje dostojanstva jedne ustanove", naveo je Milanović.

"Mi ne tumačimo Bibliju, govorimo o aktima koje su pisali živi, zdravi i aktivni ljudi", rekao je Milanović.

"Gospođa Đurđević je rekla da će se javiti na javni poziv, ukoliko ga bude. To je rekla. Čak i tu Plenković laže. To je bezobrazna laž, kleveta. Ona se usudila prihvatiti kad sam je kandidirao, nije pitala HDZ", rekao je Milanović.

"Ona šuti i čeka jer vjerojatno zna s kakvim razbojnicima ima posla", dodao je.

"Zao je gospodin kojega Hrvatska zove Njonjo"

"Treći, zao, je gospodin kojega Hrvatska zove Njonjo. Ima razlog za to - tako ga zovu u HDZ-u. On je danas rekao ono što suverenisti, suverenacisti i slični probisvjeti govore danima. Igraju na liniji šovinizma i nacionalne mržnje. HDZ se voli s njima. Oni to vole. Jandroković je danas rekao da je protiv Đurđević. Taj trenutak smo čekali, da netko prljav, odnosno zao, kaže kako je protiv nje", rekao je Milanović.

"Predsjednik Sabora, gospodin Jandroković je lažov. Koja je sljedeća gadarija koju ćete napravite, gospodine predsjedniče Hevarskog sabora?", pitao je Milanović.

"Osoba je pristala biti kandidat jedinog Ustavom ovlaštenog predlagatelja. Rekao sam joj - kako hoćete. Ako ne izaberemo predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda, nemamo niti predsjednika Državnog izbornog povjerenstva. Oni su to prepoznali i skinuli teret sa sebe", kazao je Milanović.

"Oni su passe, izvrijeđali su je i počeli su je difamirati. Što ćemo sad? Ona je moj kandidat. Ta osoba, bude li živa i zdrava i odupre li se ovoj divljačkoj hajci - ona će doći u Sabor i tamo će joj ti tipovi morati objašnjavati zašto nije dobra. To ćemo gledati", rekao je Milanović.

"Premijer pokazuje jednu sociopatsku crtu zlostavljanja mase diplomata koji mjesecima ne znaju kad će i u kojem trenutku ići na službu. Njihova djeca ne znaju kad će ići u školi, njihovi roditelji ne znaju, zato što hoće da HDZ odlučuje o kandidatima. A to neće ići", poručio je premijeru Milanović.

Trakavicu s izborom predsjednika Vrhovnog suda u petak je komentirao i premijer Andrej Plenković, u sklopu velike presice o cjepivu. Kako je rekao, Đurđević se u diskvalificirala da je Sabor podrži.