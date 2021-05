Nezavisni kandidat za zadarskog župana Ivo Žuvela pridružio se posljednjemu predizbornom skupu koalicije "Srcem za Zadar" i njihovu kandidatu za gradonačelnika Marku Vučetiću ističući da se u nedjelju ne održavaju izbori, nego referendum.

"Ako želite promjene, onda smo nas dvojica nositelji tih promjena", poručio je u petak u Zadru Ivo Žuvela, koji se pridružio skupu koalicije "Srcem za Zadar" i njihovu kandidatu za gradonačelnika Vučetiću.

"Građani su se u prvom krugu dvotrećinskom većinom odlučili za promjene u gradu Zadru. Odlučili su se za promjene u županiji. Promjena dolazi po nezavisnom Ivi Žuveli, ali i po meni kao nestranačkom kandidatu za gradonačelnika koji okuplja - snaga politike je u okupljanju", rekao je Vučetić.

Dodao je kako imaju potporu cijele oporbe te kako se prvi put dogodilo da se oporba međusobno ne sukobljava.

"Oni koje vidite sad, ali i oni koje ne vidite sudjelovali su na izborima i podržavaju upravo promjene u gradu i u županiji. Mi se nismo odlučili za nedemokratske prakse", rekao je Vučetić, ističući kako je to dokaz da je demokracija u Zadru evoluirala.

Rekao je i kako očekuje potporu neovisnog kandidata Enija Meštrovića u zadarskome Gradskom vijeću jer je razvidno da on ''pripada ovom demokratskom ''dalmatinskom proljeću'' koje je procvalo zahvaljujući i njegovoj listi''.

U vezi sa svojom najavom da će jedan svećenik biti zadužen za jedan gradski resor te reakcijom Crkve na nju, Vučetić je rekao: "To što su ovako brzo reagirali na moju najavu ne znači da Crkva to ne podržava. To zapravo tumačim kao jednu brzu podršku Crkve. Imajte na umu da je Crkva najavila da će napraviti kanonske izvide zbog svećenika koji je na Dugom otoku 10. travnja izvjesio zastavu HOS-a, no to se još nije dogodilo, a sad je brzinski Crkva izašla s priopćenjem u kojem kaže da svećenik ne može politički djelovati."

Istaknuo je kako sad ne izlazi s imenom tog svećenika jer nema potrebe da doživi moguće sankcije Crkve, a građani Zadra, ako žele saznati tko je taj svećenik, morat će glasovati za Vučetića.