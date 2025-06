Vrućine se nastavljaju, treba se čuvati jakog sunčevog zračenja

Stabilna anticiklona nalazi se nad sjeverom kontinenta dok su ciklone i fronte koje donose kišu i pljuskove - zapadnije i istočnije. Dio s Hrvatskom je pod utjecajem velike anticiklone sa sjevera tako da vremenske prilike i dalje ostaju stabilne. Do kraja ovog tjedna ostat će sunčano i vruće, bez oborina. Neće biti puno ni oblaka, tako da se treba dobro čuvati jakog sunčevog zračenja, rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Četvrtak ujutro će u cijeloj Hrvatskoj biti sunčan i topliji nego srijeda. Male do umjerene naoblake bit će jedino duž Podravine te u Baranji, dok će drugdje ostati vedro. Na obali će puhati slaba do umjerena bura. Samo će pod Velebitom ujutro biti i jaka. Ali nakon osam sati, posvuda će naglo slabjeti. Najniža temperatura u unutrašnjosti bit će od 11 do 15, a na obali oko 22 Celzijeva stupnja.

I poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti sunčano, pa i pretežno vedro. Samo rijetko uz malo oblaka. Temperatura će biti slična kao danas, ili stupanj niža, uglavnom od 27 do 29, tako da će i dalje biti vruće, povremeno uz malo slabog sjeverca.

Slično će biti i na istoku zemlje, u Slavoniji, Baranji i Srijemu – sunčano uz malo oblaka, te manje vruće nego danas. Temperatura će ovdje biti oko 27 Celzijevih stupnjeva, i puhat će slab sjeveroistočni vjetar.

U Istri, Primorju i na Kvarneru u četvrtak pretežno vedro, a u Gorskom kotaru i Lici sunčano uz malo oblaka. Bura će na obali već prijepodne potpuno oslabjeti, i danju će potom zapuhati slab maestral. Najviša temperatura bit će oko 31, a u gorju od 24 do 28 stupnjeva.

I u Dalmaciji će biti sunčano i vedro, pa i malo toplije nego danas. Posvuda će biti vruće, temperatura će rasti do vrijednosti između 30 i 33 stupnja, no puhat će slab do umjeren maestral koji će blago osvježavati.

Visok UV indeks, more toplo

Temperatura mora u srijedu je bila između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva što je malo više nego jučer, u utorak. A i sljedećih će dana polako nastaviti rasti, tako da će biti vrlo ugodno za kupanje. No, UV indeks će i u četvrtak biti vrlo visok, u cijeloj Hrvatskoj. Bližimo se ljetnom solsticiju, koji nastupa 21. lipnja, kad je sunčevo zračenje koje stiže do Zemlje – najjače! Zato je sljedećih dana i tjedana potreban poseban oprez pri izlaganju suncu.

Vrijeme idućih dana

I sljedećih će dana na kopnu biti sunčano i vruće. Samo povremeno uz malo oblaka. Vjetar će puhati uglavnom slabo, a temperatura će rasti. Noću i rano ujutro bit će oko 15 Celzijevih stupnjeva, a danju između 28 i 31. I na Jadranu će do kraja tjedna ostati sunčano i vruće, često i vedro. Ujutro i noću puhat će slaba do umjerena bura, a danju slab do umjeren maestral. Temperatura će ujutro biti oko 23, a poslijepodne do 31, 32. Zatim će u nedjelju vjetar početi malo mijenjati smjer, od maestrala prema jugu što je najava pogoršanja koje stiže sljedeći tjedan!

"Sve u svemu, ostaje nam sunčano i vruće, kako četvrtak i petak, tako i za vikend. Štoviše, za vikend će biti i još malo toplije. Vjetar će puhati uglavnom slabo tako da je osvježenje najbolje potražiti u rijekama, jezerima i moru, ali pripazite na veliku razliku u temperaturi vode i zraka kao i na vrlo visok UV indeks", poručio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.