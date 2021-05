Kampanja po Zagrebu, od pjesme i autobusnih turneja do smetlišta. Kandidati obilaze puno, a znaju malo. Na pitanja o zagrebačkoj općoj kulturi, povijesti i otpadu, neki kandidati za zagrebačkog gradonačelnika danas su se i uvrijedili.

Sa splitskim tablicama uz dalmatinsku pjesmu u gradonačelničkoj utrci za Zagreb.

''Sljedeća stanica na koju dolazimo s ovim autobusom je manje korupcije u našem Zagrebu i manje korupcije u Hrvatskoj'', rekao je kandidat MOST-a za gradonačelnika Zagreba, Zvonimir Troskot.

Na pitanje kada je prvi autobus počeo voziti u Zagrebu odgovara: '’30-ih, 40-ih godina''. No, točan odgovor je 1927. godine.

''Evo, nisam fulao puno'', opravdava se Troskot koji nije znao niti koja je bila prva linija, točnije, koji joj je bio pravac putovanja. ''Tamo negdje na zapadnom djelu'', rekao je. Odgovor je zapravo trebao biti – od Zrinjevca do Save.

''Ne samo Sava, nego i zagrebački potoci su isto tako simboli grada Zagreba, koji se slijevaju iz Medvednice prema Savi'', uzvratio je Troskot te na pitanje o poplavi u Zagrebu koja se dogodila 1964. godine rekao: ''1963., znam jer je tad rođena moja mama''.

''I da je bio potres na razini istoka-zapada da bismo danas imali 600 sprovoda, to je isto povijesna činjenica'', dodao je.

Točno je odgovorio na pitanje o velikom potresu u Zagrebu koji se dogodio 1880. godine.

No pao je favorit gradonačelničke utrke, i to na biciklu.

''Od razvoja biciklističke infrastrukture koji u podlogama nije bio ni predviđen'', rekao je Tomislav Tomašević, kandidat stranke Možemo!. Na pitanje koliki je udio biciklista u zagrebačkom prometu, odgovorio je: ''I dalje nedovoljan''. Nažalost, odgovor koji se traži jest oko 16 posto.

Joško Klisović na Jakuševcu najavio: "Oslobodit ćemo grad od kanti i kontejnera"

Filipović prozvao Škoru: "Dok sam ja kao dijete zajedno sa svojom obitelji bio granatiran, on je pjevao po Americi..."

Pričao je Tomašević i o nedovoljno raširenom javnom prijevozu, ali nije znao kada je počeo voziti prvi autobus u Zagrebu.

"Molit ću vas za pristojnu komunikaciju"

''Sad je bitno znanje, sad je bitna struka, sad je bitna podrška Vlade RH kako bi obnovili naš grad'', komentirao je HDZ-ov kandidat, Davor Filipović.

''Pa znate što, ovdje je poruka da ćemo obnoviti kulturnu baštinu'', pokušao se izvući Filipović na pitanje koliko je kulturnih objekata oštećeno u Zagrebu.

Na molbu može li ga se ispitati o pojedinim povijesnim činjenicama, Filipović nije bio zadovoljan.

''Evo to će odgovoriti moja zamjenica. Ne, ne to će odgovoriti moja zamjenica jer upravo sam odabrao nju jer je to jedan od najvećih stručnjaka za kulturu. Ja ću zamoliti moju zamjenicu da odgovori. Ja ću vas zamoliti za jednu korektnu komunikaciju'', rekao je Filipović.

Zadnja pitanja završila su na otpadu. SDP-ov kandidat, Joško Klisović na Jakuševcu je održao konferenciju.

''Mi želimo grad bez smeća'', poručio je te na pitanje koliko se tisuća tona otpada godišnje odlaže na Jakuševcu odgovara: ''oko 40.000 tona otprilike''. Točan odgovor je 350.000 tona godišnje.

''Ha, ha, dobro, zahvaljujem ako je to sve bilo'', zaključio je Klisović.

I pitanja i odgovori i programi završit će na otpadu, a sve je počelo su s pjesmom.

