Predsjednik Talijanske biskupske konferencije te nadbiskup Bolonjske nadbiskupije Matteo Zuppi osvrnuo se na važan susret Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog.

Neposredno prije posljednjeg ispraćaja pape Franje, Zelenski i Trump razgovarali su u bazilici svetog Petra. Bijela kuća je objavila da je razgovor bio vrlo produktivan.

"Papa Franjo učinio je čudo, jer je, na dan njegova sprovoda, okupio Trumpa i Zelenskog da razgovaraju", rekao je.

Nadbiskup Zuppi, Franjin specijalni izaslanik za sva pitanja koja su se ticala rata u Ukrajini, rekao je da je sretan zbog sastanka Trumpa i Zelenskog.

"Problemi se rješavaju samo dijalogom, Franjo je oduvijek propovijedao razgovor, a meni se Zelenski činio sretnijim. Vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijati, ali bio je to važan trenutak i svakako rezultat papine diplomacije", nadodao je za la Repubblica.

Zelenski se u subotu susreo i s kardinalom Pietrom Parolinom, i kardinalom Zuppijem, nakon pogreba pape Franje.

It is very important for us to be in Italy today and to unite with the whole world. We are grateful for the Vatican's assistance to Ukraine in facilitating the return of Ukrainian children illegally deported and displaced by Russia and the release of prisoners.