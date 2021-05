Kandidat HDZ-a, HSLS-a i HSU-a za zagrebačkog gradonačelnika Davor Filipović rekao je u subotu da će kulturnu baštinu u Zagrebu obnavljati sredstvima Fonda solidarnosti EU poručivši kako je sada bitno znanje i struka, a ne populističko-demagoške priče Tomislava Tomaševića.

"Hrvatski povijesni muzej obnavljat ćemo iz 683,7 milijuna eura koje smo dobili iz Fonda solidarnosti EU, a koji su nam postali dostupni poslije snažnog angažmana premijera Andreja Plenkovića. Učinit ćemo sve da tu kulturnu baštinu, koja je nažalost stradala u potresu, obnovimo u cijelom našem gradu", rekao je Filipović na konferenciji za novinare ispred nove zgrade Hrvatskog povijesnog muzeja.

Poručio je i kako kulturnu baštinu u Zagrebu ne može obnavljati Tomislav Tomašević jer je on prosvjedovao protiv obnove Zagreba i strašio je sve Zagrepčane da se sredstva iz Fonda solidarnosti EU neće povući na vrijeme. Smatra i da kulturnu baštinu ne može obnavljati niti "čelnik domovinskog parkinga", kako je nazvao Miroslava Škoru, jer on već "dugi niz godina obmanjuje hrvatsku javnost pričom o lažnom domoljublju".

"Naime, dok sam kao dijete zajedno sa svojom obitelji bio granatiran u opkoljenom Sarajevu i dok su tisuće djece i njihovih obitelji bili granatirani u Lijepoj našoj, on je pjevao pjesme po Americi", rekao je. Naveo je i da je za Škoru domoljublje dobiti kućicu na Adventu, a svi znaju kako su se one dobivale. Uz to, kazao je, za Škoru je domoljublje i poslovni model dobiti višemilijunske poslove s Gradom Zagrebom te naplatiti pjevanje ili određenu političku gažu.

Filipović je istaknuo da je, kako bi se obnovio Zagreb i njegova kulturna baština, sada bitno znanje, struka i podrška Vlade RH, a ne populističko-demagoške priče Tomislava Tomaševića ili priče o lažnom domoljublju i novim poslovnim modelima koje čujemo od Škore.

Da samo stručni ljudi mogu ispuniti obećanja smatra i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek rekavši kako ovo nije vrijeme za parole, populizam te olaka obećanja.

"Pred nama je obveza obnove kulturne baštine koja je strašno stradala u posljednjem potresu, ali i koja je bila godinama zanemarivana, između ostalog, i zbog nedostatka sredstava", kazala je. Istaknula je i da je Vlada osigurala sredstva za hitne intervencije, ali se ni ona ne mogu realizirati, kako je rekla, ako u realizaciji programa i projekata ne budu angažirani najbolji stručnjaci.