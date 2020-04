''Radim svoj posao. Kada je krenula kriza, kada je postalo jasno da ćemo morati promijeniti način na koji smo do sada živjeli, obratio sam se tiskovnom konferecijom, prvi sam upotrijebio taj nezgrapni izraz socijalna distanca, čuo sam ga i prije nisam ga izmislio, danima kasnije je ušao nažalost u dnevnu upotrebu i postao dio života'', rekao je predsjednik Zoran Milanović u intervjuu za N1, prvom nakon izbijanja epidemije koronavirusa.

U dijelu javnosti pojavilo se pitanje gdje je u protekla tri tjedna predsjednik Zoran Milanović.

''U obraćanju građanima Hrvatske sam rekao da moramo paziti na svoje starije sugrađane, majke, očeve, didove, babe, none i to je to. U međuvremenu pratim što se događa, u kontaktu sam sa svima za koje smatram da imaju relevantne informacije i držim se onoga što mi i Ustav kaže da trebam i smijem raditi'', istaknuo je Zoran Milanović za N1 gdje je dao prvi intervju nakon izbijanja koronakrize.

''Ne, premijer može biti, predsjednik ne može. Tako zakon kaže. Nije da se ja guram tamo, postoje drugi instrumenti. Ja sam u dnevnim kontaktima s čelnicima i njhovim pomoćnicima u sustavima za koje sam ustavno odgovoran, a to je vojska, sigurnosni sustav. Tu je Vijeće za nacionalnu sigurnost, Vijeće za obranu, postoji dovoljno institucija i instrumenata za rad i nadzor, a ovo je bio još jedan pokušaj prije nekoliko godina da se to objedini'', objasnio je na pitanje zašto je na koordinaciji za domovinsku sigurnost bio prisutan njegov savjetnik, a ne on. Dok je sastanku prisustvovao premijer koji također nije predviđen zakonom na tom mjestu.

Napomenuo je kako se čuje s premijerom Plenkovićem te da razgovaraju i da je to dobra stvar.

O hrvatskom zdravstvenom sustavu je rekao kako je '' to jedna žilava struktura i naš sustav opterećuju troškovi farmaceutske industrije, to su ogromni dugovi, to bi se dalo riješiti drukčije, u jednom trenutku je i bilo skoro riješeno jer u biti tim veledrogrerijama i tim gospodarima ogromnog novca se najviše isplati da im je država dužna jer im plaća kamatu na to''. Smatra da kapaciteta za sada imamo još na raspolaganju.

Kada su u pitanju domovi za starije i prodor virusa u njih istaknuo je kako oko toga treba provesti istragu te da ne želi u ovom trenutku ulaziti u politički aspekt priče, jer da ''ravnatelji domova uglavnom nisu liječnici''.

''Jedna neviđena suradnja do sada u kojoj za sada nema profitera, doći ćemo i na to, tko su potencijalni i pravi profiteri ovog razdoblja kao što ih je i bilo u vrijeme našeg Domovinskog rata i to su ljudi vidjeli i osjećali. Sada je taj dojam discipline i predanosti u zajedničkoj nevolji u kojoj se nalazimo jači, ali kažem, mjere su u svim državama manje više iste'', komentirao je mjere koje se provode u Hrvatskoj.

''Ako je ovo što je testirano u Hrvatskoj i što je potvrđeno pomnožite sa deset, ako ima 10.000 zaraženih ljudi to je i dalje jako mali broj ljudi, a virus je tu. Ja svoju majku ne viđam. Nadam se da to nije rješenje za idućih 50 godina jer tako dugo nećemo živjeti'', dodao je.

Nije želio ulaziti u kalkulacije oko trajanja epidemije, niti predviđanja trajanja iste. Smatra da EU nije zakazala, ali dodaje kako je ovo ''strahovit gubitak za gospodarstvo i pitanje je koliki će biti i to će se jedno s drugim morati stavljati u ravnotežu''.

''U ovom trenutku da. Pitajte me za dva ili tri tjedna i bit ću jako sretan budem li vam mogao reći da je to to. To će značiti da je kriza stala i da nema više potrebe da razgovaramo o tome. Ali ako ne izađemo van i ne počnemo živjeti otprilike kao što smo do sada, onda ćemo morati razmišljati o nekim drugim mjerama, ali ne samo mi, nego svi'', rekao je na pitanje smatra li da je Vlada do sada poduzela što je mogla.