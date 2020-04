Murter Uskrs slavi u karanteni! Već 20 dana odsječeni su od ostatka svijeta. Ne mogu s otoka, nitko im ne može ni u goste, a zbog koronavirusa koji je prisutan u mjestu, ne mogu ni jedni kod drugih.

Oni su ovaj blagdan uistinu proveli "online". U središtu Murtera prisutan je duh blagdana, no bez ljudi. Na cesti nitko, na prozoru tek pokoji mještanin. Koronavirus im je oduzeo slobodu kretanja. S vremena na vrijeme, tišinu prekinu tek crkvena zvona.

No, Uskrs su otočani ipak dočekali radosni. Uz pjesmu i molitvu, pune duše i punih stolova. "Od rotkvice do mlade kapule, pa šunka u kruhu, francuska salata, a svega, pogače, iliti bublije kako se ode na Murteru kaže. Dobro se osjećamo, samo, nešto fali. Ali sve u svemu dobro je. Fali one bliskosti, da se podružimo, da jedni drugima čestitamo Uskrs, eto to fali! Ali ako će ovo pomoći, da smo svi razdvojeni, ajde, fala Bogu", kaže Ivanka Juraga.

A razdvojila je karantena Jezerane i Murterane od ostatka svijeta. Među prvima u Hrvatskoj osjetili su što znače stroga "koronapravila".

Dvadeseti je dan karantene, 1500 mještana ne može ni na otok ni s otoka. 27 je osoba pozitivno na virus, no unatoč svemu, pozitive ne nedostaje. Ni na otoku, ni na punktovima na kojima su svakodnevno dežurne službe.

Popuštanja nema, iako je blagdan. Hrana se preuzima na jednom punktu, Civilni stožer je potom dijeli mještanima. Svakodnevno se dezinficiraju i ulice i brodovi. A kad se pravila ne krše, stigne i nagrada!

"Najbitniji su rezultati danas koji su došli, a to je 19 negativnih od 19 napravljenih, tako da eto. Najbolja čestitka za Uskrs!", rekao je Toni Turčinov, načelnik Općine Murter-Kornati.

Sve najbolje od sebe, svakodnevno daju i oni koji dežuraju. Dežurstva krate križaljkom, na Uskrs pišu radne sate, a s otočanima proživljavaju sve njihove nedaće. "Ovo je baš neobičan Uskrs, i pomalo tužan za sve nas ovdje koji jesmo, jer podijelili smo se na jednu stranu punkta i drugu stranu punkta, i koliko god se trudimo, ipak je to nekakva tampon zona", rekao je Dujo Troskot, pomoćnik načelnika PP Vodice.

U toj se tampon zoni i – dobro jede! Zahvaljujući prijatelju iz Zadra omastili su brk janjetinom. "Zahvaljujemo kolegi školskom na donaciji!", rekao je Tome Belakušić iz DVD-a Tisno. A evo i poruke svima s one strane crte: "Dragi Betinjani i Murterini, želimo vam sritan Uskrs i i izdržite još malo!"

Podrška s Murtera ide i na zagrebačku adresu. I to od malene umjetnice koju je Hrvatska upoznala zbog ovog crteža novčanice. "Dragoj teti Alemki i cijeloj ekipi Kriznog stožera, želim od srca čestitati sretan i blagoslovljen Uskrs", napisala je devetogodišnja Eva Šikić s Murtera. Iako nas je COVID-19 prisilno razdvojio, čini se da nikad nismo bili bliže!

