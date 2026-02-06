Gledao pornografiju i našao snimku koja mu je promijenila život: "Sada u javnosti nosimo kape i izbjegavamo hotele"

Jedne noći 2023. godine Eric je bio na društvenoj mreži koju je redovito pregledavao zbog pornografije. Nekoliko sekundi nakon početka jednog videa ostao je šokiran.

Shvatio je da su žena i muškarac koji gleda kako ulazi u sobu, spušta torbe i kasnije ima spolni odnos njegova djevojka i on, koji su tri tjedna ranije proveli noć u hotelu u Shenzhenu, gradu na jugu Kine, nesvjesni da nisu sami.

Njihovi najintimniji trenuci snimljeni su skrivenom kamerom u hotelskoj sobi, a snimka je bila dostupna tisućama ljudi koji su se prijavili na kanal Telegram, koji je i sam Eric koristio za pristup pornografiji.

Skrivene kamere veličine gumice na olovci

Takozvana pornografija sa špijunskim kamerama u Kini postoji već najmanje jedno desetljeće unatoč činjenici da je proizvodnja i distribucija pornografije u zemlji ilegalna. Međutim, u posljednjih nekoliko godina ta je tema postala česta na društvenim mrežama, gdje ljudi, osobito žene, razmjenjuju savjete kako uočiti kamere veličine gumice na olovci. Neke su čak počele postavljati šatore unutar hotelskih soba da bi izbjegle snimanje.

Prošlog travnja nove vladine regulative pokušale su zaustaviti tu epidemiju zahtijevajući od vlasnika hotela da redovito provjeravaju ima li skrivenih kamera.

No prijetnja tajnog snimanja u privatnosti hotelske sobe nije nestala. BBC World Service pronašao je tisuće nedavnih snimki sa špijunskim kamerama snimljenih u hotelskim sobama i prodavanih kao pornografija, na više internetskih stranica.

Velik dio tog materijala oglašava se na aplikaciji za razmjenu poruka i društvene mreže Telegram. Tijekom 18 mjeseci BBC je otkrio šest različitih stranica koje tvrde da upravljaju s više od 180 špijunskih kamera u hotelskim sobama, koje nisu samo snimale nego i uživo prenosile aktivnosti hotelskih gostiju.

Nije mogla vjerovati da su snimljeni

Eric, iz Hong Konga, počeo je gledati tajno snimljene videozapise još kao tinejdžer, privučen time koliko je snimka bila "sirova".

"Ono što me privuklo jest činjenica da ljudi ne znaju da ih se snima", kaže Eric, danas u tridesetima, te dodaje: "Mislim da tradicionalna pornografija djeluje vrlo iscenirano, vrlo lažno."

Kada je svojoj djevojci Emily rekao da je njihov boravak u hotelu snimljen, montiran u jednosatni video i objavljen na Telegramu, mislila je da se šali. No zatim je sama vidjela snimku i bila je užasnuta.

Emily je bila prestravljena mišlju da su snimku mogli vidjeti kolege s posla i članovi obitelji. Eric i Emily tjednima nisu razgovarali i još uvijek su traumatizirani svojim iskustvom.

U javnosti uvijek nose kape za slučaj da ih netko prepozna i pokušavaju izbjegavati boravke u hotelima. Eric kaže da više ne koristi Telegram kanale za gledanje pornografije, ali ih i dalje povremeno provjerava – prestravljen da bi se snimka mogla ponovno pojaviti.