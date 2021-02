U posljednja 24 sata zabilježeno je 730 novih slučajeva zaraze. Preminulo je 17 ljudi. Ministar Vili Beroš rekao je na konferenciji za medije Stožera kako za sada nema popuštanja mjera. Ministar Božinović komentirao je prosvjed poduzetnika.

Stožer civilne zaštite izvještava na konferenciji za novinare o najnovijoj epidemiološkoj situaciji. U posljednja 24 sata zabilježeno je 730 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2926. Među njima je 1222 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 99 pacijenata. Preminulo je 17 osoba.



Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 23.3637 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5088 preminulo, ukupno se oporavilo 225 623 osobe od toga 323 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 13 782 osobe. Do danas su ukupno testirane 1.206.372 osobe, od toga 7023 u posljednja 24 sata, priopćio je Stožer.

730 novih slučajeva zaraze

Dok Stožer izvještava o najnovijoj epidemiološkoj situaciji u tijeku je veliki prosvjed nezadovoljnih ugostitelja i poduzetnika. Prosvjed pratite OVDJE.

Sedmi u EU

Vera Katalinić-Janković iznijela je najnovije podatke o koronavirusu u Hrvatskoj. "Postotak pozitivnih danas je 10,4. Prosjek starosti preminulih je 79 godina. Do sada je cijepljeno 59.064 tisuća ljudi. Utrošeno je više od 87.000 doza cjepiva", kazala je.

Ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak izjavio je kako ovaj tjedan imamo 15 posto manje novooboljelih nego u prošlom tjednu. "Najviša incidencija je u Sisačko-moslavačkoj županiji, a najniža u Istarskoj. Sedmi smo u EU po stopi incidencije", kazao je Capak.

"Zaprimili smo 535 prijava nuspojava na Pfizerovo cjepivo i 15 nuspojava na Modernino cjepivo, samo su 2 ozbiljne reakcije na Pfizerovo cjepivo. Ostalo su sve blage reakcije", dodao je.

Profesorica Alemka Marokotić osvrnula se na posljedice tzv. dugog COVID-a. "Puno je više bolesnika s teškim oblikom bolesti u drugom valu. Oni su puno dulje hospitalizirani, imaju jače simptome. Mogu dodatno biti izloženi dodatnim infekcijama što je opterećuje zdravstveni sustav.

Vidimo da su to teške obostrane upale pluća. Nema dosta objašnjenja za to. Neki završavaju s trombozom ili plućnom embolijom. Najčešći problemi su s disanjem, psihički problemi i nesanica. Za to će trebati dugoročno praćanje i zdravstvenu skrb", rekla je Markotić.

"Danas imamo bolesnika koji je mjesec i pol dana kod nas i još uvijek je pozitivan što znači da bi mogao biti zarazan za ljude oko sebe", kazala je Markotić.

Popuštanje mjera? Ništa od toga...

Ministar Vili Beroš rekao je kako nema prostora za popuštanje mjera i da neke zemlje u EU imaju rigoroznije mjere.

"Zdravlje je na prvom mjestu i bez toga sve pada u vodu. Ne smijemo biti nestrpljivi i napraviti krivi potez. Svi svjedočimo o tome što se može dogoditi u kratkom roku. Zato bez žurenja. Moramo naglasiti nove izazove, novi sojevi problemi s cijepljenjem. ali imamo mjere i našu odgovornost. Samo tako možemo pobijediti. Treba naglasiti da smo među liberalnijjim zemljama u svijetu i Europi", rekao je Beroš i dodao:

"Mjesta za popuštanje nema, ali nema policijskog sata. Rade trgovine, kina, kazališta, muzeji. Teretane su zatvorene u preko 20 zemalja EU. Kafići su zatvoreni u 24 zemlje. Stalno balansiramo", napominje.

Prosvjed poduzetnika

Načelnik Stožera Davor Božinović komentirao je prosvjed poduzetnika podsjetivši kako je svojedobno bio pritisak javnosti da se objekti zatvore. "To je bilo prije dva mjeseca. Od tada zbog provedbe mjera su nam brojevi počeli padati i oni već šest tjedana padaju, ali nisu došli na razinu koja je nezanemariva", kazao je.

Božinović kaže kako su oni već popustili mjere, poput onih vezanih za škole. Ponovo se osvrnuo na prosvjed poduzetnika.

"Kod nas je registrirano 215.00 poduzetnika, a zatvorenih je 18.000 što znači da je najvećio dio poduzetništva otvoreno. Nerealna mi je situacija da Hrvatska koja ima najliberalnije mjere je u poziciji da zbog toga trpimo kritike koje nisu opravdane. Uzimamo sve u obzir. Jasno nam je da su poduzetnici u teškoj situaciji, ali iza odluka Stožera je uvijek struka", napomenuo je.

Alemka Markotić napominje kako je još uvijek dosta bolesnih u Europi, da mogu donijeti i mutirane viruse, te da mjesta za popuštanje mjera nema. "Pred sobom imamo još hladne dane i da dalje moramo biti iznimno oprezni, ako ne želimo pogoršanje koje bi nas vratilo unazad", kazala je Markotić.

Capak je komentirao registraciju ruskog cjepiva. "Nema prepreka da se podnose zahtjev EU agenciji da se to cjepivo registrira. Ako se to dogodi sada, to bi moglo biti za do dva mjeseca koliko obično traje procedura", kazao je Capak.

Svečanost Sv. Vlaha u Dubrovniku

Ministar Božinović komentirao je svečanost Sv. Vlaha u Dubrovniku. Kaže kako nema informacija da je bilo kršenja epidemioloških mjera i da je odluka o dopuštanju svečanosti bila ispravna. "To je tradicija i ne bi imalo smisla po prvi puta u povijesti je prekinuti", kazao je.

Profesorica Markotić izvijestila je kako je održan sastanak o sekvencioniranju virusa i praćenja novih sojeva virusa "Testirat će se 200 uzoraka tjedno za Hrvatsku", kazala je i dodala: "Situacija se prati. Bit će problem jer nedostaje reagencija na tržištu, jer se krenulo u masovno sekvencioniranje", dodala je.

Ponovo se osvrnula na dugi COVID i odgovorila na pitanje o cjepljenju starijih ljudi. "Mi viđamo te bolesnike, liječenje tih bolesnika se prati. Pratimo te ljudi i oni sami dobiju upute prije nego budu otpušteni, da javljaju neuobičajene tegobe. Taj dio se već prati. Počelo se vrlo ozbiljno pristupati i tom problemu", istaknula je.

Capak je rekao kako je jučer održan sastanak s predstavnicima AstraZenece. Rekao je kako postoje više znanstvenih studija, a bitno je, kaže, da je EU Agencija registrirala cjepivo za starije od 18 godina.

"Za sada se ništa neće mijenjati za osobe starije od 18 godina", dodao je.