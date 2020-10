Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je epidemiološku situaciju u Hrvatskoj, ali i otkrio način rada Sabora u idućem razdoblju uslijed epidemije.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sazvao je sjednicu Predsjedništva Sabora s predsjednicima Klubova zastupnika na temu "Dogovor o načinu rada Hrvatskoga sabora u predstojećem razdoblju".

Nakon toga održao je konferenciju za medije i komentirao, između ostaloga i mogućnost uvođenja policijskog sata.

"Jučer smo imali raspravu kako se uhvatiti u koštac s rastućim brojkama i jedna od ideja je bila i Čačićeva ideja, no i on smatra da još uvijek nisu sazrele okolnosti za to. Nadam se da neće doći do te situacije da idemo s najrestriktivnijim mjerama. Od stručnjaka očekujem da nam ponude možebitna rješenja. Volio bih imati od strane struke pripremljene mjere ako brojke nastave rasti", poručio je Jandroković.

Komentirao je i nezadovoljstvo građana sve strožim mjerama.

"Mi još nemamo nastrože mjere iako su mnoge zemlje za tim posegnule. Moramo biti razumni. Kada bi već u ovom trenutku posezali za buntom, mislim da to nije logično ni mudro i to može samo otežati situaciju", uvjeren je.

"Ove mjere su za sada dovoljne"

"Ove mjere koje imamo za sada su dovoljne. Još uvijek te brojke nisu takve da mislimo da situacija nije pod kontrolom. Nismo još došli do točke kada je sustav pukao. Koliko vidim od insajdera stvari se još uvijek drže pod kontrolom", izjavio je predsjednik Sabora.

Jandroković je otkrio i dinamiku i plan rada Sabora te kako će parlament funkcionirati uslijed epidemioloških mjera.

Sjednica Sabora počet će 3.11, saborskim aktualcem na kojem će biti i premijer Plenković. Idućeg dana predstavit će godišnje izvješće rada Vlade, a 5.11. uslijedit će rasprava o rebalansu proračuna. Nakon toga uslijedit će glasovanje o proračunu. 19.11. raspravljat će se o proračunu, a glasovanje je predviđeno za 25.11.

"Radit ćemo sporije"

Održana je i rasprava o Poslovniku rada Sabora. "Velika većina sudionika u raspravi uvažavala je ograničenja zbog epidemije.

Podsjetio bih na odluku Ustavnog suda koji je rekao da onaj koji ima pravo glasovati ima pravo i sudjelovati u raspravi. Zastupnici će biti u nekoliko saborskih dvorana. Dio zastupnika sjedit će u Maloj vijećnici, a dio će sjediti u ostalim dvoranama. U Velikoj vijećnici bit će 41 zastupnik plus predsjedavajući", objasnio je Jandroković.

Odlučeno je da će svi saborski zastupnici moći sudjelovati u raspravama i u replikama. Oni koji nisu u Velikoj vijećnici, svoje sudjelovanje prijavit će službeniku, koji će pak to prijaviti predsjedavajućem u Velikoj vijećnici.

Dogovorili smo se da oni koji glasaju video putem mogu i raspravljati. Neće moži u raspravi sudjelovati osoba koja je zdrava, pa ne želi dolazito, to neće moći. Sasvim sigurno je da ćemo nešto sporije raditi, jer će se više ljudi javljati na replike onoga tko predlaže zakon. Bit će vjerojatno zastoja i malo sporije će sigurno biti", poručio je Jandroković.