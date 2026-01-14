Mirovni plan za Gazu ulazi u drugu fazu: "Od primirja se pomičemo prema..."

Implementacija mirovnog plana za Gazu ulazi u svoju drugu fazu koja uključuje razoružavanje Hamasa, uspostavu tehnokratske vlade i početak obnove, rekao je posebni američki izaslanik Steve Witkoff u srijedu.
"Danas, u ime (američkog) predsjednika (Donalda) Trumpa, objavljujemo početak druge faze predsjednikovog plana od 20 točaka za okončanje sukoba u Gazi te se od primirja pomičemo prema demilitarizaciji, tehnokratskom upravljanju i rekonstrukciji", napisao je Witkoff na društvenoj platformi X.
Predstavnici palestinske islamističke skupine Hamas, koja je do prekida vatre u listopadu ratovala protiv Izraela, u srijedu su bili u egipatskom glavnom gradu Kairu radi pregovora.
Egipatska televizija al-Kahira je objavila da su sudionici rekli da je cilj sastanka bio pripremiti se za drugu fazu mirovnog plana u Gazi.
Dogovoreni članovi prijelazne vlade
Egipatski sigurnosni izvori rekli su da je Hamas pristao na predložene članove prijelazne tehnokratske vlade koja će se baviti civilnim pitanjima i javnim uslugama u Gazi. U nju neće biti uključeni pripadnici Hamasa.
Witkoff je dodao: "Druga faza uspostavlja prijelaznu tehnokratsku palestinsku upravu u Gazi, Nacionalni odbor za upravljanje Gazom (NCAG), te započinje potpunu demilitarizaciju i obnovu Gaze, a u prvom redu razoružavanje svih neovlaštenih osoba".
"Sjedinjene Američke Države očekuju od Hamasa da će se u potpunosti pridržavati svojih obaveza, uključujući neposredan povratak posljednjeg preminulog taoca. Neuspjeh da to učini će sa sobom nositi ozbiljne posljedice".
Sudionici sastanka u Kairu su rekli da bi Odbor trebao "odmah preuzeti sve zadaće i odgovornosti u Pojasu Gaze kako bi upravljao svakodnevnim životom i osnovnim uslugama", objavila je egipatska televizija.
Bez veza s Hamasom
Prema palestinskim medijima, prijelazna vlada se sastoji od 14 članova, a na čelu će mu biti Ali Šaat.
Palestinski promatrači su istaknuli da svih 14 članova, uključujući jednu ženu, nemaju nikakvih veza s Hamasom, što je u skladu s mirovnim planom.
Šaat je ranije bio zamjenik ministra prometa u Palestinskoj samoupravi (PA), koja upravlja dijelovima Zapadne obale. Izrael se oštro protivio tome da PA ima bilo kakvu ulogu u Pojasu Gaze u budućnosti.
Oružani sukob u Gazi prouzročen je napadom Hamasa i drugih ekstremističkih organizacija na jug Izraela 7. listopada 2023., pri čemu su teroristi ubili oko 1200 ljudi, a preko 250 odveli u Pojas Gaze.
Prema zdravstvenim vlastima u Gazi kojima upravlja Hamas, u posljedičnim izraelskim napadima u priobalnoj enklavi poginulo je preko 71.000 Palestinaca tijekom dvije godine sukoba, uključujući brojne žene i djecu.
Trumpov mirovni plan
Trump je mirovni plan predstavio u rujnu 2025. Primirje je nedugo zatim stupilo na snagu 10. listopada.
U sklopu prve faze sporazuma, u Izrael su trebali biti vraćeni svi taoci kao i posmrtni ostaci poginulih talaca. Međutim, truplo jednog Izraelca je i dalje u Pojasu Gaze.
Idući korak tiče se razoružavanja Hamasa. Organizacija je zasad odbijala to učiniti. Pripadnicima Hamasa koji pristanu na mirnu koegzistenciju s Izraelom i polože oružje bit će dodijeljena amnestija.
Druga faza također predviđa međunarodne stabilizacijske snage (ISF) koje će održavati red u enklavi, no o njihovom sastavu se i dalje raspravlja.
Međunarodno "mirovno vijeće" s američkim predsjednikom na čelu će nadgledati prijelaznu vladu, a ni njegovi članovi još nisu poznati.
Također, izraelska vojska će se povući iz većine Pojasa Gaze i postupno predati područja koja je zauzela ISF-u.
Nije jasno hoće li prijelaz u drugu fazu uspjeti jer mnoga pitanja i dalje ostaju neriješena.