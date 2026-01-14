Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
MIROVNI PROCES

Mirovni plan za Gazu ulazi u drugu fazu: "Od primirja se pomičemo prema..."

Piše Hina, 14. siječnja 2026. @ 23:00 komentari
Gaza
Gaza Foto: Afp
Trump je mirovni plan predstavio u rujnu prošle godine.
Najčitanije
  1. Lažne maškare - 2
    drama u dalmaciji

    Građani prijavili ljude s uznemirujućim maskama koji ulaze u dvorišta: Intervenirala policija, evo o čemu je riječ
  2. Ilustracija
    POVRAT POREZA

    Dobre vijesti za dio građana! Novac će uskoro sjesti na račune, evo tko će dobiti najviše
  3. Donald Trump i prorežimski prosvjednici u Iranu, ilustracija u tijeku
    Države povlače vojnike

    Pentagon priprema opcije za napad na Iran. Oglasio se Trump: Rekli su mi da je prestalo ubijanje
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Na tisuće mrtvih u Iranu, Donad Trump poziva na nastavak prosvjeda
Države povlače vojnike
Pentagon priprema opcije za napad na Iran. Oglasio se Trump: Rekli su mi da je prestalo ubijanje
SAD: Mirovni plan za Gazu ulazi u drugu fazu
MIROVNI PROCES
Mirovni plan za Gazu ulazi u drugu fazu: "Od primirja se pomičemo prema..."
Zelenski će proglasiti energetsko izvanredno stanje zbog ruskih napada
ENERGETSKA KRIZA
Zelenski najavio izvanredno stanje! "Posljedice ruskih napada su teške"
Ukrajina optužuje bivšu premijerku Juliju Timošenko za mito
SKANDAL POTRESA DRŽAVU
Bivša premijerka optužena za podmićivanje u parlamentu. Ona odbacuje optužbe: "Dokazat ću nevinost na sudu"
Trump i dalje želi preuzeti Grenland nakon sastanka u Bijeloj kući
NAKON SASTANKA
Trump ne odustaje od Grenlanda, Amerikanci ne dijele njegovo mišljenje: "Predsjednik i dalje ima želju osvojiti..."
Kaja Kallas: "Možda je vrijeme za piće"
USRED KRIZE
Šefica europske diplomacije: "Situacija u svijetu je takva da je dobro početi piti"
Građani prijavili ljude s uznemirujućim maskama koji ulaze u dvorišta: Intervenirala policija, evo o čemu je riječ
drama u dalmaciji
Građani prijavili ljude s uznemirujućim maskama koji ulaze u dvorišta: Intervenirala policija, evo o čemu je riječ
Povrat poreza: Najviše će dobiti mladi do 30 godina
POVRAT POREZA
Dobre vijesti za dio građana! Novac će uskoro sjesti na račune, evo tko će dobiti najviše
Na tisuće mrtvih u Iranu, Donad Trump poziva na nastavak prosvjeda
Države povlače vojnike
Pentagon priprema opcije za napad na Iran. Oglasio se Trump: Rekli su mi da je prestalo ubijanje
Iranska studentica Rubina Aminian ubijena tijekom prosvjeda
"Žudjela je za slobodom"
Studentica ubijena tijekom prosvjeda: Upucana u glavu, tijelo zakopano pokraj ceste
Održan sastanak između američke, danske i grenlandske delegacije
pitanje grenlanda
Završen sastanak u Washingtonu! Oglasili se Danci: "Drugačije vidimo stvari. Situacija je vrlo emocionalna"
Trump obustavlja obradu viza za 75 zemalja: Objavljen popis nekih pogođenih država
Dopis State Departmenta
Amerika obustavlja izdavanje viza za 75 zemalja: Na popisu su i hrvatski susjedi
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Građani prijavili ljude s uznemirujućim maskama koji ulaze u dvorišta: Intervenirala policija, evo o čemu je riječ
drama u dalmaciji
Građani prijavili ljude s uznemirujućim maskama koji ulaze u dvorišta: Intervenirala policija, evo o čemu je riječ
Na tisuće mrtvih u Iranu, Donad Trump poziva na nastavak prosvjeda
Države povlače vojnike
Pentagon priprema opcije za napad na Iran. Oglasio se Trump: Rekli su mi da je prestalo ubijanje
Povrat poreza: Najviše će dobiti mladi do 30 godina
POVRAT POREZA
Dobre vijesti za dio građana! Novac će uskoro sjesti na račune, evo tko će dobiti najviše
show
Ljubavni život Slavena Bilića
imaju tri kćeri
Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često
Novi blog Vedrane Rudan rasplakao čitatelje
''Izgledam poput kostura''
Nikad bolniji tekst Vedrane Rudan: ''Kosti su mi osute metastazama, nezamisliv je užas umirati od raka''
Hana Huljić Grašo i Viktorija Rađa zajedno na skijanju
"prekrasno jutro"
Grašina Hana uživa u zimskim radostima, društvo joj prave poznati Hrvati
zdravlje
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Prema stručnjacima
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
Često zanemarujemo
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Ovaj kviz je idealna prilika za brušenje znanja! Možete li ga savladati?
Pokažite što znate!
Ovaj kviz je idealna prilika za brušenje znanja! Možete li ga savladati?
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Ovaj će vas kviz dobro namučiti, osim ako ste kvizaški genijalac
Pokažite što znate!
Ovaj će vas kviz dobro namučiti, osim ako ste kvizaški genijalac
tech
Znanstvena zajednica digla uzbunu nakon američkog otkazivanja misije za povratak uzoraka s Marsa
To je bila najvažnija stvar
Znanstvena zajednica digla uzbunu nakon američkog otkazivanja misije za povratak uzoraka s Marsa
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
Novo istraživanje otkriva
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
Kinezi kreću u "napad" na europsko tržište s dvama automobilima čiji je domet veći od 1500 kilometara
Kakva će biti cijena?
Kinezi kreću u "napad" na europsko tržište s dvama automobilima čiji je domet veći od 1500 kilometara
sport
Jeste li čuli što su pustili u Beogradu tijekom utakmice Hrvatske?
Zanimljivo
Dašak nostalgije u Beogradu: Evo što su puštali dok je Hrvatska čekala provjeru VAR-a
Španjolci tvrde: On je izgledan kandidat za novog trenera Real Madrida, dolazi na ljeto?
iznenađenje
Španjolci tvrde: On je izgledan kandidat za novog trenera Real Madrida nakon Kloppove odbijenice, dolazi na ljeto?
Gazzetta: Luka Modrić razmatra povratak u Dinamo, evo kad će odlučiti
ima samo dvije opcije
Gazzetta: Luka Modrić razmatra povratak u Dinamo, evo kad će odlučiti
tv
Nove epizode omiljene serije "U dobru i zlu" uskoro na Novoj TV
U DOBRU I ZLU
Nove epizode omiljene serije "U dobru i zlu" uskoro na Novoj TV
Daleki grad: Čini se da je samo pitanje vremena kada će saznati da je on otac
DALEKI GRAD
Daleki grad: Čini se da je samo pitanje vremena kada će saznati da je on otac
Tajne prošlosti: Teško će biti sakriti mučnu istinu dokle god će ona biti u njihovoj kući
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Teško će biti sakriti mučnu istinu dokle god će ona biti u njihovoj kući
putovanja
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Nježne edamame
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Tjedni jelovnik od 12.1. do 18.1. 2026.fina zimska jela
Tjedni jelovnik
Griju, fina su i ne zahtijevaju puno posla u kuhinji: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna
Za ljubitelje planina i vlakova: 300 kilometara čitste alpske ljepote
Glacier Express
Za ljubitelje planina i vlakova: Tura od 300 kilometara čiste alpske ljepote
novac
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Posao snova
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Ovo su najsigurnije europske zrakoplovne kompanije u 2026.
Dobro je znati
Ovo su najsigurnije europske zrakoplovne kompanije u 2026.
lifestyle
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
Recept za kiflice s makom
brzo i lako
Pronašle smo savršeni recept za kiflice s makom pa ga rado dijelimo s vama, jednostavan je
Tuš kabine s pločicama koje imitiraju mramor
Sofisticirano i smirujuće
Tuš-kabine s pločicama koje imitiraju mramor jedan je od najboljih trendova u 2026., imamo 12 ideja za uređenje
sve
Ljubavni život Slavena Bilića
imaju tri kćeri
Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često
Novi blog Vedrane Rudan rasplakao čitatelje
''Izgledam poput kostura''
Nikad bolniji tekst Vedrane Rudan: ''Kosti su mi osute metastazama, nezamisliv je užas umirati od raka''
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene