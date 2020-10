Italija u ponedjeljak bilježi 17.012 novih slučajeva zaraze, a 141 osoba je preminula. Hrvatska liječnica Nela Sršen koja radi u Padovi za DNEVNIK.hr je komentirala trenutnu epidemipološku situaciju u toj zemlji.

U Italiji od ponedjeljka vrijede nove odredbe po kojima se do 18 sati moraju zatvoriti svi barovi i restorani, a potpuno se zatvaraju teretane, kina i javni bazeni, u nastojanju da se pokuša suzbiti ponovno ubrzano širenje koronavirusa.

Dr. Nela Sršen za DNEVNIK.hr je kazala kako se u posljednjih 4-5 dana primjeti porast broja pacijenata na reanimaciji, no ne vidi previše smisla u novim "polumjerama".

"Ljudi koji imaju restorane već su uložili u prilagodbu novim mjerama, a sad ih se opet limitira. Zašto zatvarati restorane, a druga okupljanja su okej?", pita se liječnica te ističe kako se ljudi i tako teško nose sa situacijom, a nove restrikcije samo prirodaju tom osjećaju pa dolazi i do agresije.

Prosvjedi protiv mjera u Italiju počeli su u petak u Napulju te se nastavili tijekom vikenda u brojnim talijanskim gradovima, a nisu jenjali ni u ponedjeljak kad su u Milanu prosvjednici bacali molotovljeve koktele, a u Torinu policiju gađali petardama.

"Na odjelu smo gledali video iz Firence. Žena je šetala psa bez maske. Zaustavili su je policajci, koji su prema njoj bili agresivna. Stavili su joj lisice i odveli je. Ne znam što je bilo sa psom. To samo govori o tome koliko su ljudi umorni", ističe Sršen.

Problem vidi u okupljanju mladih na trgovima te u pretrpanom javnom gradskom prijevozu kao i u održavanju nastave u školama. Velik problem je i praćenje kontakata zaraženih. Sada kada ih je preko 1000 dnevno trebali bi pratiti po 1000 njihovih kontakata. "Što ćemo? Zatvoriti sve u kuću?", pita se liječnica te ističe da je ključna osobna odgovornost.

"Propustili smo priliku tijekom ljeta"

Doktorica ističe kako smo propustili priliku tijekom ljeta kad se virus sporije širio i bilo je manje težih slučajeva oboljenja.

"Sve smo ovo sami napravili. Mi nosimo virus, ne ide on okolo sam. Ovo je posljedica našeg ponašanja. Bojim se da će se nastaviti eksponencijalan rast, a nitko nije spreman za novi lockdown", kaže Sršen te dodaje da se situacija ipak ne može usporediti s onom početkom godine. Ljudi su tada bili u strahu i više se držali mjera, sada su umorni od tih ograničenja, no virus je i dalje među nama, a preko ljeta smo se svi opustili.

Strože mjere i u Italiji: Zatvraju se teretane i kina, kafići i restorani rade do 18 sati

Stotine ljudi prosvjedovale protiv karantene u Napulju, sukobili se s policijom koja je bacila suzavac

U Zagrebu nosila dvije maske odjednom

"Nismo naučili. Nismo razvili svijest", kaže doktorica kojoj je traumatično gledati ljude koji se ne pridržavaju mjera. Opisala je situaciju od prije dva tjedna kada je šetala Zagrebom. Kaže da je stavila dvije maske na lice jer u centru grada, gdje je šetala, gotovo nitko nije nosio masku.

"Nisam mogla proći Bogovićevom ulicom, ljudi su šetali, stajali, pjevali... Nitko nije imao masku. Ni konobar. Kad sam ga pitala zašto je ne nosi rekao je da mu je vruće. Meni je to trauma. Gledati svaki dan kako intubirane pacijente voze u reanimaciju, a poslije ih izvoze mrtve", ispričala je liječnica za DNEVNIK.hr te poručila: "Maske ne skidajte".

I Hrvatska bi trebala uvesti kazne

Onima koji ne nose maske u Italiji prijeti novčana kazna od 400 do 4000 eura. "Ljudi trebaju shvatiti da to ne rade samo radi sebe. Možeš imati svoje mišljenje, ali to nije samo tvoj problem. To je globalni problem!", ističe Sršen koja smatra da bi kazne za nenošenje maski trebala uvesti i Hrvatska.

Doktorica kaže kako se promijenila klinička slika pacijenata, sve je više onih s respiratornim problemima i sve su mlađi oni koji završavaju na reanimaciji. "95% testiranih su možda asimptomatski, no oni će zaraziti one koji su slabiji, to ne moraju biti stari i bolesni. Sve više je mladih u toj skupini", kaže liječnica.

Kaže kako su i znanstvenici i političari podijeljeni oko mjera. Dio ih smatra da se time ne postiže ništa. U Hrvatskoj je sve više oboljelih, a mjere su "na pola". Sršen smatra da se političari ne usude donijeti drastične mjere jer žele ostati simpatični biračima, ali ako se ovako nastavi samo će nam uslijediti potpuni lockdown, smatra Sršen.

"Vlade moraju naći način kako da pronađemo mogući izlaz iz ovog i smanjiti tenzije", kaže liječnica.

Vlada je u Italiji najteže odluke spustila na lokalne razine pa gradonačelnici mogu odlučivati o policijskom satu i radnom vremenu kafića i barova na određenim područjima, no to samo dovodi do trzavica. Ipak, pohvalila je talijansku vladu koja je produžila moratorij do prosinca.

Zdravstveni sustav pred kolapsom

Neke talijanske pokrajine tijekom ljeta su se pripremale za jesen i zimu te osigurale dodatne krevete za pacijente, ali zdravstveni sustav je pred kolapsom.

"Počinje se usporavati redovan program. Odgađaju se operacije i zahvati. Postoji opasnost da se vratimo u istu situaciju kakva je bila u ožujku. Medicinskog osoblja nedostaje i u najboljim uvjetima", kaže doktorica te ističe da se svi moramo zapitati što će biti ako nam zatreba liječnik zbog moždanog udara ili slične situacije, a svi kapaciteti su popunjeni.

Srešen ističe da se ljudi moraju osvijestiti i početi poštovati mjere higijene, distance i nošenja maske.

"Čujem se s kolegama iz Dubrave. Oni mjesecima ne vide obitelj od straha da ih ne zaraze. Treba ljudima pokazati koje su posljedice nenošenja maske", zaključuje liječnica Nela Sršen razgovor za DNEVNIK.hr.