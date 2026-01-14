Dobre vijesti za dio građana! Novac će uskoro sjesti na račune, evo tko će dobiti najviše

Mladi zaposleni i u 2026. godini mogu očekivati značajan povrat poreza za 2025., pri čemu će osobe mlađe od 25 godina ostvariti povrat cjelokupnog iznosa uplaćenog poreza, dok će zaposlenima do 30 godina biti vraćena polovica tog iznosa.

Prema podacima Porezne uprave, ovu je poreznu olakšicu prošle godine koristilo oko 230.000 mladih, a sličan se broj očekuje i u 2026.

Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, mladima do navršene 25. godine života pripada pravo na stopostotni povrat poreza na dohodak, dok zaposleni do 30 godina imaju pravo na povrat 50 posto uplaćenog poreza.

To pravo ostvaruju sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada (plaću), dakle ne odnosi se na studente koji rade isključivo na studentski ugovor preko student servisa.

"Očekuje se da će povrati poreza po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2025. godinu pratiti dinamiku prethodne godine sa početkom izvršavanja u svibnju", naveli su iz Porezne u odgovoru za srednja.hr.

Tko konkretno u 2026. dobiva 50, a tko 100 posto povrata poreza? Prema Pravilniku, u 2026. godini 50 posto povrata poreza dobivaju oni koji su rođeni 1995., 1996., 1997., 1998. i 1999. S druge strane, povrat od 100 posto dobit će oni rođeni 2000., 2001., 2002. i mlađi.

Prije isplate na kućnu adresu treba stići rješenje Porezne uprave u kojem će stajati točan iznos povrata poreza koji će biti isplaćen, a i prije no što dođe okvirni iznos povrata moguće je izračunati na online kalkulatoru.