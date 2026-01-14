Građani prijavili ljude s uznemirujućim maskama koji ulaze u dvorišta: Intervenirala policija, evo o čemu je riječ

Sumnju na nesvakidašnji pokušaj prevare prijavili su građani u Vodicama i Tribunju.

Primijetili su osobe koje nose uznemirujuće maske i ulaze u dvorišta kuća pod krinkom poklada te traže novac.

O svemu su obavijestili policiju koja je odmah postupala te nije utvrdila nikakve elemente prekršaja.

Lažne maškare - 1 Foto: Vijesti Nove TV u 14

Apelira se na oprez kada je riječ o nenajavljenim posjetima nepoznatih osoba. Ne otvarajte vrata dok ne provjerite tko je i što želi te svako sumnjivo ponašanje prijavite.

"Policija je zaprimila dojavu kako dvije osobe u Vodicama nose pokladne maske i obilaze kuće na području Vodica. Odmah po zaprimljenoj dojavi, policijski službenici su dolaskom na prijavljenu adresu zatekli dvije ženske osobe s pokladnim maskama, od kojih je jedna bila maloljetna. Nakon provedenih provjera, nisu utvrđeni elementi prekršaja niti kaznenog djela", potvrđeno je iz Policijske uprave šibensko-kninske.