U Hrvatskoj su od ponoći na snazi nove mjere, među kojima zabrana okupljanja i održavanja događaja s više od 50 sudionika, svadbe mogu imati 30 uzvanika, kao i sprovodi, a privatna okupljanja ograničavaju se na 15 osoba.

* U ponedjeljak je potvrđeno 828 novih slučajeva

* Preminulo je 15 ljudi

* U Splitu je preminula COVID pozitivna 17-godišnjakinja

U nastavku pratite tijek događaja iz minute u minutu:

9:02 Na području Koprivničko-križevačke županije potvrđeno je 15 novih slučajeva bolesti COVID-19. Epidemiološka obrada kontakata novooboljelih osoba je u tijeku.



Trenutno je aktivno 140 slučajeva bolesti COVID-19, 11 osoba je oporavljeno, a na bolničkom liječenju je ukupno 19 osoba. U Općoj bolnici Koprivnica preminula je jedna osoba s pozitivitetom na SARS – CoV-2 virus, riječ je o osobi starije životne dobi koja je u kliničkoj anamnezi imala značajan komorbiditet, a bila je štićenik Doma za starije i nemoćne osobe Keris iz Legrada.

8:28 U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 135 slučajeva zaraze koronavirusom, 120 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 15 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 482 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 200 uzoraka, od kojih je 20 pozitivnih.

8:20 Samoizolacija bliskih kontakata skraćuje se s 14 na deset dana, objavio je HZJZ. Više o tome možete pročitati ovdje.

8:15 U Sisačko-moslavačkoj županiji je 77 novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o 28 osoba iz Siska, 23 iz Kutine, 14 iz Petrinje, pet iz Popovače, dvije iz Gline te po jednoj iz Hrvatske Kostajnice, Novske, Velike Ludine, Lekenika i Lipovljana.

8:00 Virus COVID-19 zahvatio je i Odjel za rehabilitaciju djece Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice. Pozitivan nalaz već je dobila medicinska sestra s Odjela, a tijekom ponedjeljka simptome je dobio fizioterapeut koji provodi fizikalnu terapiju djece, piše portal Ni Zagorje Malo.

7:50 Od ponoći su u cijeloj Hrvatskoj na snazi nove mjere. Na svadbama i sprovodima može biti maksimalno 30 osoba, zabranjeni su događaji na kojima je više od 50 osoba, na privatnim zabavama može biti do 15 ljudi. Svadbe se smiju održavati najduže do ponoći, a javna i druga događanja do 22 sata. Alkohol se ne smije prodavati od ponoći do 6 sati ujutro.

7:46 Voditeljica intenzivnog odjela u COVID bolnici u Dubravi Davorka Židak za Dnevnik Nove TV kazala je kako je situacija dramatična, a pravo je pitanje koliko će ovakvim tempom zdravstveni sustav moći podnijeti ovakav priljev bolesnika. Istaknula je kako u dva intenzivistička odjela s 29 kreveta u Dubravi više nema mjesta. Više čitajte ovdje