Krv na ulicama, tisuće mrtvih, Trump je bijesan: "Ako objese prosvjednike..."

Prijetnje smrtnim kaznama Šef iranskog pravosuđa Gholamhossein Mohseni-Ejei dao je do znanja da bi pritvoreni sudionici prosvjeda diljem zemlje uskoro mogli biti izvedeni pred sudove po ubrzanoj proceduri, što otvara mogućnost i za izricanje smrtnih kazni, unatoč upozorenjima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Tijekom posjeta zatvoru u kojem se nalaze uhićeni prosvjednici, Mohseni-Ejei je poručio da se u slučajevima teških zločina postupci moraju brzo provesti, prenijela je iranska državna televizija.

Sin svrgnutog iranskog šaha pozvao na otpor Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha svrgnutog u Islamskoj revoluciji 1979. godine, u videoporuci upućenoj iranskoj javnosti pozvao je građane da ne odustanu od otpora vlastima u Teheranu. Poručio je da se pomoć onima koji se protive režimu već priprema te posebno apelirao na pripadnike oružanih snaga da stanu na stranu naroda. U poruci je naglasio kako aktualni režim gubi legitimitet te da je, kako tvrdi, došlo vrijeme za odlučne promjene. Vojnicima je poručio da njihova dužnost nije služiti političkoj eliti, već zaštititi građane i budućnost zemlje. Pahlavi smatra da upravo sigurnosne strukture mogu odigrati ključnu ulogu u trenutku kada se, prema njegovim riječima, otvara prilika za drukčiji Iran.

"Ako ih objese..." Predsjednik Donald Trump rekao je da će SAD poduzeti “vrlo snažne mjere” protiv Irana ako pogubi prosvjednike. Govoreći za CBS News Trump je rekao: "Ako ih objese, vidjet ćete neke stvari... Poduzet ćemo vrlo snažne mjere ako učine nešto takvo".