Dvije žene, jedna iz Zagreba, druga iz Zadra, izborile su se s teškim oblikom COVID-a. Ispričale su svoja iskustva za DNEVNIK.hr.

Svoje iskustvo u borbi s koronom ispričala nam je 51-godišnja Zagrepčanka. Kaže da prije korone nije imala nikakvih drugih bolesti osim povremeno migrene.

"20. studenoga sam počela kašljucati, narednih osam dana je kašalj postajao sve jači. 29. studenoga sam testirana pozitivno. Tražila sam od obiteljske liječnice antiobiotik, popila sam ga za tri dana, no meni se kašalj pogoršao, bilo mi je sve gore. Nisam imala nikakvu temperaturu, a već 1. prosinca sam počela teško disati", opisala je Zagrepčanka.

"Dan kasnije sam se javila na hitnu na Infektivnu kliniku Fran Mihaljević i tamo mi je pozlilo. Suprug me je vozio u bolnicu i morao je parkirati malo dalje od bonice, penjali smo se uzbrdo i ja sam pala u nesvijest", rekla je Zagrepčanka.

"Snimili su mi pluća, imala sam obostranu upalu, u lijevom plućnom krilu je počelo nakupljanje vode. Na pretragama mi je CRP bio 350, normalno je 5, a rekli su mi da je na 200 sepsa. Hitno su me primili u bolnicu, saturacija mi je bila 88 posto i nisam mogla disati", opisala je i dodala da za zaposlene u Klinici ima samo riječi pohvale.

Suprugu rekli da će je pokušati liječiti

"Suprugu su rekli da imam teški oblik COVID-a i da će me pokušati liječiti, a problematičan je bio CRP. Nikakvu bakteriju nisu otkrili, nije im bilo jasno zašto je jetra tako reagirala i zašto su vrijednosti bile povišene. Prikopčana sam na kisik, dobila sam infuziju u obje ruke, antiobiotik i kortikosteroid i injekcije protiv ugrušaka. Imala sam temperaturu 39,5", rekla je Zagrepčanka i dodala da joj se stanje i dalje pogoršavalo.

"Imala sam neobično nizak tlak, drugu i treću noć sam se borila s temperaturom, bili su strašni i nepodnošljivi bolovi, nenormalne halucinacije, neopisiv košmar u glavi", kazala je i dodala da joj je temperatura četvrti dan pala na 37.

"Kao da vam je kamion na prsima"

Nakon šest dana na kisiku, i dalje joj je bilo loše. "Imala sam glavobolju, toliko su me boljeli zglobovi, to je bilo nesnosno. Zbog jetre i nalaza mi nisu smjeli davati lijekove za ublažavanje bolova. Uspjela sam s kisikom doći na 93 posto, skinuli su mi masku sedmi dan. Mogla sam doći do vrata udahnuti zrak, no disanje je bilo toliko bolno da se to ne može opisati - kao da vam je kamion na prsima, kad bi udahnuli, bojite se što će se dogoditi", opisala je Zagrepčanka.

"Imate fobiju zaspati pod tom maskom, osjećaj da se nećete probuditi, to je zato što ne možete disati. Dok ste bolesni, nemate snage ni odgovoriti na poruku, suprugu i sinu sam samo lajkala poruke da znaju da sam živa. 15. prosinca su me otpustili iz bolnice, no nenormalni bolovi su se nastavili i dalje", rekla je.

Ima post-COVID simptome

"Počeli su mi se događati post-COVID simptomi, imam visoki tlak, otkucaje srca 135, bolovi šetaju po cijelom tijelu još i sad, nakon 4 četiri mjeseca. Inače sam bila zdrava, vitalna, ali sada ne znam što bih rekla. Počela sam raditi poslije Nove godine, imala sam psihičkih problema, noćne more, išla sam na pretrage zbog problema koje imam, odgovor je bio da se radi o novoj bolesti i da se još ništa ne zna", rekla je Zagrepčanka.

"Ja to nikom ne bih željela da prođe - željni ste sna, a bojite se zaspati, bojite se da se nećete probuditi", zaključila je.

Prije korone imala reumu

52-godišnja Zadranka kaže za DNEVNIK.hr da inače ima problema s reumom, osjetljive bronhije i da ju ponekad muče alergije. Zarazila se u veljači na putu u Slavoniju gdje je nosila humanitarnu pomoć sa svojom obitelji.

"Krenuli smo se u Osijek posjetiti jednu obitelj. Bilo nas je pet u automobilu. U Osijeku smo bili tri dana, a u Zadar smo se vratili svi pozitivni na koronu", rekla je Zadranka.

"Čovjek kod kojega smo išli je strašno kašljao, uvjeravao nas je da je njemu tako uvijek kad su niske temperature, a bilo je to 10. veljače, kad je bilo zaista hladno. Njegova žena je pušač. I ona je jako kašljala. Oboje su nas uvjeravali da su zdravi i da nema opasnosti", kazala je Zadranka.

"Sve je djelovalo drugačije"

"Čim smo se vratili, počela sam osjećati bol u nogama. Čudno sam se osjećala, malaksalo. Moja liječnica mi je rekla da sam vjerojatno umorna od puta. Noge me zbog reume i inače bole, no sve je sada djelovalo drugačije. Moja kći je dobila temperaturu. Izmjerili smo joj 37,4", dodala je Zadranka.

Navodi da je već drugi dan teže disala i jače kašljala. "Liječnica mi je odredila terapiju, a nedugo zatim je i moja temperatura porasla. Boljelo me je na desnoj strani rebara, legla sam u krevet i više nisam mogla ništa", opisala je.

Preležala upalu pluća

Kaže da je deset dana pila antibiotike i lijekove za spuštanje povišene tjelesne temeprature, no ništa nije pomagalo.

"Izgubila sam osjet mirisa i okusa. Okus mi se još uvijek nije vratio. Ostao mi je i kašalj, ponekad se borim za zrak i sada, gotovo dva mjeseca nakon korone. Preboljela sam upalu pluća, preležala sam ju, a nakon 10 dana, s izgubljenih šest kilograma, shvatila sam da ne osjećam kukove i koljena i da ne mogu na noge. Bol u zglobovima ostala je do danas, čekam odlazak u toplice", rekla je Zadranka.

"Ne bih ovo poželjela nikome. Jedni prebole i ne osjete, a ja sam se raspadala, nisam se mogla podignuti iz kreveta", rekla je Zadranka i dodala kako se nada da će uskoro moći nastaviti normalno živjeti.